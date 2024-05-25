السبت 25 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الرئيس السيسى يدعو المستثمرين للمشاركة فى المشروعات الزراعية: المستثمر أشطر مننا

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي، كل المسثمرين، للمشاركة في جميع المشروعات الزراعية التي تنفذها الدولة، قائلًا: "المستثمر أشطر مننا، وهذه دعوة للمستثمرين، لأن لديهم قدرة أعلى على إدارة المشروع والخروج بإنتاجية أكبر، بأقل كمية مياه وأكبر إنتاج للمحاصيل".

وتحدث الريس السيسي، خلال افتتاح مشروعات توشكى، عن زراعة التين الشوكي، قائلًا: "التين الشوكي لن تستفيد منه إلا بالصناعات التكميلية، ويلزمه مصانع العصر، والمشتقات، ونستفيد من حجم المياه، الموجود".

ولفت إلى أن محطات المعالجة الزراعية مثل المحسمة أو بحر البقر، الدلتا الجديدة، الهدف منها عدم فقد المياه.

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السيسي توشكى جنوب الوادي مشروعات تنموية افتتاح مشروع توشكى

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