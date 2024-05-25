"امسكوا الخشب".. أحمد موسى: مصطفى شوبير يتفوق على والده

أشاد الإعلامي أحمد موسى، بأداء مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي في نهائي بطولة إفريقيا أمام الترجي التونسي.

وقال موسى، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "مصطفى شوبير حافظ على الشباك نظيفة، امسكوا الخشب، مصطفى شوبير يتفوق على أحمد شوبير، ثبات وأداء، والشناوي كابتن الفريق واقف بيشجع، وعينه على الملعب".

وأضاف موسى: "البطولة للجميع، افتقدنا علي معلول، وهذه البطولة إهداء لعلي معلول، ولروح العامري فاروق".

وقد توج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي بعد الفوز على الترجي التونسي بهدف نظيف في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.