محافظ القاهرة يشهد احتفال البابا تواضروس الثاني بعيد القيامة

شهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، الاحتفال الذى ترأسه البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية بمناسبة عيد القيامة بحضور نواب المحافظ للمناطق الأربعة، وعدد كبير من الوزراء والمحافظين الحاليين والسابقين وكبار رجال الدولة.



وهنأ محافظ القاهرة الأخوة المسيحيين بالعيد مؤكدًا أن مصر ستظل تمثل دومًا بمسلميها ومسيحييها رمزًا للنسيج الواحد المترابط.

وشهد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة نائبًا عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الاحتفال الذى أقامته الطائفة الإنجيلية، اليوم، بعيد القيامة فى الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة برئاسة الدكتور القس أندريه زكى رئيس الطائفة ومشاركة الدكتور جورج شاكر نائب رئيس الطائفة الإنجيلية، والقس يوسف سمير راعى الكنيسة وقيادات الطائفة الإنجيلية.



وقدم محافظ القاهرة تهنئته بالعيد، مشيدًا بروح الود والمحبة التي تربط بين عنصرى الأمة مؤكدًا أن الاحتفالات بالأعياد الدينية والوطنية التى تملأ البلاد تعكس علاقة قوية وأصيلة، وإيمان من الجميع بقيمة المواطنة والعمل معًا على أرض وطن واحد يجمعنا، لتحقيق رقى وتقدم مصرنا العزيزة ويوجه رسالة للعالم أجمع بأن مصر هى بلد السلام والأمن والمحبة والاستقرار



شهد الاحتفال نواب المحافظ للمناطق الأربعة وعدد كبير من الوزراء والمحافظين الحاليين والسابقين ورجال الدولة والدبلوماسيين، وكبار الشخصيات العامة.



محافظ القاهرة خلال احتفالية عيد القيامة بحضور البابا تواضروس

محافظ القاهرة خلال احتفالية عيد القيامة بحضور البابا تواضروس

محافظ القاهرة خلال احتفالية عيد القيامة بحضور البابا تواضروس

محافظ القاهرة خلال احتفالية عيد القيامة بحضور البابا تواضروس

محافظ القاهرة خلال احتفالية عيد القيامة بحضور البابا تواضروس