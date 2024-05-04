نائب محافظ القاهرة يزور كنيسة ما رمينا للتهنئة بعيد القيامة

زار الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، كنيسة مار مينا العجايبي بشارع الوحدة العربية في عين شمس، لتقديم التهنئة بعيد القيامة المجيد للأخوة الأقباط، بحضور عدد من الكهنة ورؤساء كنائس منطقة عين شمس، وأعضاء مجلس النواب عن دائرة عين شمس والمطرية، بما في ذلك النائب صفوت النجار والنائب محمد الكومي والنائب السابق ثروت بخيت وعبدالحميد أبوالعزم رئيس حي عين شمس.

وأعرب الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة، عن أصدق التهاني وأرق الأمنيات بمناسبة إشراقة عيد القيامة المجيد، داعيًا الله أن يجعله عيدًا سعيدًا على جميع الأخوة المسيحيين والمصريين جميعًا.

وقدم الدكتور نائب محافظ القاهرة التهنئة بالعيد، مشيدًا بروح الود والمحبة التي تربط أفراد الأمة.

وأكد نائب المحافظ أن كل الاحتفالات التي تشهدها مصر، سواء دينية أو وطنية ويشارك فيها جميع أبناء الوطن، توجه رسالة للعالم بأن مصر هي بلد الأمان والاستقرار.

نائب محافظ القاهرة خلال زيارته لكنيسة مارمرينا

نائب محافظ القاهرة خلال زيارته لكنيسة مارمرينا

نائب محافظ القاهرة خلال زيارته لكنيسة مارمرينا