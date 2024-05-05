الأحد 05 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

الحدائق والمتنزهات تفتح أبوابها لاستقبال أهالى أسيوط فى شم النسيم

حديقة الفردوس بمحافظة
حديقة الفردوس بمحافظة أسيوط

وسط توافد من المواطنين بمحافظة أسيوط فتحت الحدائق العامة والمتنزهات والعبارات النيلية أبوابها بالمراكز والأحياء أمام المواطنين لاستقبال المحتفلين بشم النسيم وسط أجواء من الفرحة والبهجة، حيث حرصت الأسر والشباب على زيارة الحدائق العامة والمتنزهات والمناطق الترفيهية للاحتفال بيوم شم النسيم.

وشهدت حديقة الفردوس والربوة وممشى أهل مصر ومرسى حورس إقبالًا كثيفًا من المواطنين، خاصة وأنها الأماكن الأكثر شهرة وإقبالًا من المواطنين بالمحافظة، وسط انتشار وتمركز سيارات الإسعاف والحماية المدنية في الميادين العامة وبجوار الحدائق تحسبًا لأي طوارئ.

تسيير الرحلات النيلية ورفع حالة الطوارئ

وقال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه تم تفعيل غرف العمليات الرئيسية والفرعية بالمراكز والأحياء ورفع درجة الاستعداد القصوى بكل مديريات الخدمات وفتح جميع الحدائق والمتنزهات العامة بمدينة أسيوط ومراكزها، وذلك لاستقبال المحتفلين بعيد القيامة وأعياد شم النسيم والربيع، فضلًا عن تنشيط رحلات مشروع العبارات النهرية التابع للمحافظة للاستمتاع بالعيد، وتوفير الأجواء المناسبة للاحتفال مع تطبيق إجراءات السلامة والصحة والحفاظ على النظافة العامة ومنع أي تزاحمات.

وأشار محافظ أسيوط إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة لمواجهة أي طوارئ خلال أيام الاحتفالات، وهي رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) ورقم (2135727/ 088) و(2135670/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامجي ( واتس آب- تليجرام ) على مدار 24 ساعة على رقم (01066628906)، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة، والتعامل السريع معها.

كما أصدر تعليماته لرؤساء المراكز والأحياء بتكثيف حملات النظافة بجميع الشوارع والميادين والحدائق والمتنزهات، والتركيز على محيط دور العبادة ورفع كفاءة الإنارة استعدادًا لاستقبال المعيدين والمصلين، مشيرًا إلى الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية والحالية في فتح منافذ بيع متحركة وثابتة، لتوفير مختلف أنواع السلع والمنتجات الغذائية خلال الفترة الماضية، على أن يتم الاستمرار في تنفيذ وعمل منافذ للسلع الغذائية بأسعار مخفضة، خاصة السلع المرتبطة باحتياجات المواطنين، وفقًا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء، فضلًا عن الاستعدادات لاستقبال إجازات الأعياد بتشكيل لجان من ممثلي وزارة الري وشرطة المسطحات المائية والنهرية للمرور على المراسي والعائمات بأنواعها لضمان سلامة المواطنين.

حديقة الفردوس بمحافظة أسيوط

حديقة الفردوس بمحافظة أسيوط
حديقة الفردوس بمحافظة أسيوط
حديقة الفردوس بمحافظة أسيوط
حديقة الفردوس بمحافظة أسيوط
حديقة الفردوس بمحافظة أسيوط
حديقة الفردوس بمحافظة أسيوط
حديقة الفردوس بمحافظة أسيوط
حديقة الفردوس بمحافظة أسيوط
توافد من المواطنين بمحافظة أسيوط فتح الحدائق العامة والمتنزهات والعبارات النيلية حديقة الفردوس وممشى أهل مصر ومرسى حورس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط

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