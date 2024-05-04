السبت 04 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط يهنئ إيبارشيات الدير المحرق ومنفلوط للأقباط الأرثوذكس بعيد القيامة

جانب من الجولة
جانب من الجولة

قدم اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم السبت، التهنئة للإخوة المسيحيين بإيبارشيات الدير المحرق ومنفلوط بمناسبة عيد القيامة المجيد وسط استقبال من الأطفال بالورود، ضمن زياراته للكنائس والأديرة بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة في جو يسوده المحبة.


 


بدأ محافظ أسيوط والوفد المرافق له جولتهم بزيارة إيبارشية الدير المحرق بمركز القوصية "إحدى محطات مسار رحلة العائلة المقدسة بأسيوط" مقدمًا التهنئة لنيافة الأنبا بيجول أسقف الدير المحرق والآباء الكهنة بمناسبة احتفالات عيد القيامة المجيد مقدمًا التهاني لقيادات وشعب الكنيسة بهذه المناسبة.


الإخوة الصادقة والمحبة التي تجمع الشعب المصرى


وعبر الأنبا بيجول عن سعادته وشكره لمحافظ أسيوط وللقيادات التنفيذية والدينية على مشاركتها الاحتفال بعيد القيامة والذى يدل على الإخوة الصادقة والمحبة التي تجمع الشعب المصرى بكافة طوائفه ثم التقط الحضور الصور التذكارية مع كهنة وأباء الإيبارشية وشعب الكنيسة.


واستكمل المحافظ ومرافقوه جولتهم بزيارة إيبارشية الأقباط الأرثوذكس بمدينة منفلوط وقدم التهاني للأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط وتوابعها والقيادات وشعب المطرانية بمناسبة عيد القيامة المجيد وسط مشاركة من أطفال الكنيسة ابتهاجًا بالعيد والذين استقبلوا المحافظ ومرافقوه بالورود واطلاق الزغاريد وسط سعادة وفرح من جميع الحضور من شعب الكنيسة، كما قدم الاطفال بعض الفقرات الغنائية ابتهاجًا بالعيد وسط مشاركة من شباب وفتيات مديرية الشباب والرياضة وشباب الكنيسة الذين استقبلوا المحافظ ومرافقوه بالورود.


ووجه الأنبا ثاؤفيلس رسالة شكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لرعايته ودعمه لمشروعات التنمية بالصعيد وبخاصة المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي غيرت وجه الريف المصرى فضلًا عن المشروعات القومية والتنموية العملاقة التي يجري تنفيذها بالمحافظة كما وجه رسالة شكر وتقدير لمحافظ أسيوط وكافة القيادات التنفيذية والامنية والدينية لمشاركتهم احتفالهم اليوم بعيد القيامة والذي يدل على قوة العلاقات والترابط بين أبناء الشعب المصرى بكافة طوائفه.


وقدم محافظ أسيوط خلال زيارته للإيبارشيات التهنئة لجميع أساقفة ومطارنة الإيبارشيات والكنائس والأخوة الأقباط بمناسبة احتفالات عيد القيامة المجيد، مؤكدًا قوة الشعب المصرى وترابطه تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي وقوة وعمق العلاقات بين أبناء الشعب المصرى مسلمين وأقباط والذى يشهد عليه التاريخ المصرى على مختلف العصور، مشيرًا إلى التنمية الحقيقية التى شهدتها مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي وتنفيذه العديد من المبادرات التنموية في كافة المجالات لتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين واهتمامه بتنمية الصعيد وتنفيذ خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر شعبًا وجيشًا وشرطة وقيادة وأن ينعم عليها بالخير الوفير.

 

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اللواء عصام سعد محافظ أسيوط لايبارشيات الدير المحرق ومنفلوط للأقباط الأرثوذكس عيد القيامة المجيد للكنائس والأديرة بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة ايبارشية الدير المحرق بمركز القوصية

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