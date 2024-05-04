السبت 04 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"زراعة أسيوط" تتابع شوّن وصوامع توريد القمح.. وتتأكد من جودته

جانب من الجولة
جانب من الجولة

قال المهندس محمود صبحي عبد الحميد، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة أسيوط، إن مديرية الزراعة تتابع بشكل منتظم ومستمر الشون والصوامع والهناجر الموزعة على مستوى المحافظة لمتابعة أعمال توريد محصول القمح والتأكد من جودة الأقماح الموردة.

أضاف عبد الحميد، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه تم المرور على شونة “أولاد رايق” بمركز أسيوط لمتابعة عملية التوريد وأعمال لجنة الفرز، كما تم فحص بعض العينات وكانت بحالة جيدة.

تذليل العقبات أمام المزارعين

وأكد وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، ضرورة تذليل كافة الصعوبات التى قد تواجه الموردين في أثناء عملية التوريد، والتواصل معه بشكل شخصي حال وجود أي عائق.

كما تفقد وكيل وزارة الزراعة شونة مركز ديروط، وفحص عينات من القمح الموَردة للشونة والتقى لجنة فرز الأقماح،  وبعض المزارعين داخل الشونة.

وأكد أن الدولة لا تدخر جهدا فى الوقوف بجانب المزارعين من اول بداية زراعة المحصول حتى نهاية التوريد، حيث أبدى المزارعين تأييدهم لقرارات الدولة الأخيرة بشأن رفع سعر التوريد لـ2000 جنيه للأردب.

هذا وكان قد أعلنت أسيوط توريد 43 ألف و695 طن من محصول القمح للمواقع التخزينية الحكومية التي يبلغ عددها 28 شونة وصومعة وهنجر ومركز تجميع بمختلف قرى ومراكز المحافظة منذ بدء موسم توريد المحصول وحتى الآن.

وكشفت عن زيادة ملحوظة في معدلات التوريد بشكل يومي للشون والصوامع والتي تستمر حتى 30 أغسطس القادم، مع استمرار تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين والتيسير عليهم أثناء عملية توريد القمح وتشجيع المزارعين على توريد أكبر كميات من القمح للشون والصوامع خاصة مع توجهات الدولة التي لا تدخر جهدًا في هذا الملف الهام منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.

جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
المهندس محمود صبحى عبد الحميد وكيل وزارة الزراعة بمحافظة أسيوط توريد محصول القمح والتأكد من جودة الاقماح الموردة شونة اولاد رايق بمركز أسيوط شونة مركز ديروط

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