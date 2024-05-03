"ملوحة ورنجة وملانة".. أشهر أكلات أهالي أسيوط في شم النسيم

الاحتفال بيوم شم النسيم طقس من الطقوس المصرية القديمة، لها من طابع مميز مرتبط بتناول بعض الأكلات الشعبية والتي تتنوع من محافظة إلى أخرى، وفي أسيوط ارتبط هذا اليوم بتناول وجبة الملوحة والرنجة والتسلية بتناول "الملانة".

ويقول الدكتور هيثم المصري، أحد أبناء محافظة أسيوط، إن أهل أسيوط يحتفلون بقدوم الربيع بيوم شم النسيم عن طريق طقوس خاصة، تبدأ بتجمع أفراد العائلة وتناول وجبة الملوحة أو الرنجة مع البصل الأخضر بالإضافة إلى تلوين الأطفال البيض كنوع من أنواع الاحتفال.

الدكتور هيثم المصري

أضاف المصري، أن “الأسايطة” ينتظرون شم النسيم لتناول الوجبات السابق ذكرها، إذ لا يتناولونها طوال السنة، وبعدها ينطلقون لاستكمال الاحتفالات في أحد المتنزهات أو الحدائق العامة.

شم النسيم وحصاد القمح

وقال المحاسب محمود محمد ثابت، أحد أبناء أسيوط، إن يوم شم النسيم من الأيام المحببة على قلوب المصريين كونه موروث عن أجدادهم، ويرتبط بتناول بعض الوجبات “القديمة”، من بينها الملوحة والرنجة والفسيخ، بالإضافة إلى تناول الملانة "الحمص الأخر" والنبق، للتسلية.

المحاسب محمود محمد ثابت

وأوضح، أن “الملانة” و"النبق" هي من الأكلات الشعبية القديمة التي يتم تناولها أثناء تبادل الحديث وسط التجمع الأسري كنوع من أنواع التسلية، ولكن "الملانة" مشهورة في القرى الريفية عنها في المدن.

أضاف ثابت، أن الاحتفال بيوم شم النسيم كل عام يأتي تزامنًا مع بدء موسم حصاد محصول القمح، وهو “بشير خير” على أبناء المحافظة.

أسيوط تستعد للاحتفال بشم النسيم

وكان أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، عن تفعيل غرف العمليات الرئيسية والفرعية بالمراكز والأحياء ورفع درجة الاستعداد القصوى بكافة مديريات الخدمات وفتح جميع الحدائق والمتنزهات العامة بمدينة أسيوط ومراكزها استعدادا لاستقبال المحتفلين بيوم شم النسيم والربيع.

وأعلن محافظ أسيوط، عن تنشيط رحلات مشروع العبارات النهرية التابع للمحافظة للاستمتاع بيوم وتوفير الأجواء المناسبة للاحتفال مع تطبيق اجراءات السلامة والصحة والحفاظ على النظافة العامة ومنع أية تزاحمات.

وأضاف أنه تم التنبيه على مسئولي البيئة وإدارة المخلفات الصلبة والنظافة العامة بالتخلص من المخلفات بطرق آمنة وتخصيص أرقام لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة لمواجهة أي طوارئ خلال أيام الاحتفالات وهي رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) ورقم (2135727/ 088) و(2135670/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامجي ( واتس اب - تليجرام ) على مدار 24 ساعة على رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل السريع معها.