الخميس 02 مايو 2024
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محافظات

8 قوافل علاجية مجانية في 6 مراكز بأسيوط

اللواء عصام سعد محافظ
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، عن استمرار ومواصلة تنفيذ القوافل العلاجية المجانية الشاملة بالمراكز والقرى خاصة في الأماكن البعيدة والقرى والنجوع المحرومة لتقديم خدمات صحية للمواطنين أفضل وفقًا للخطة الموضوعة تفعيلًا للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

ويتم تنظيم 8 قوافل طبية خلال شهر مايو الجاري بقرى مراكز الفتح والقوصية وأسيوط وصدفا والبداري وأبوتيج، موضحًا أن تلك القوافل الطبية تقدم العديد من الخدمات الطبية حيث يتم إجراء (الكشف، العلاج، التحليل، الأشعة، إصدار قرارات على نفقة الدولة وتحويلات للمستشفيات العامة والمركزية وصرف العلاج بالمجان).

تحسين مستوى المعيشة

وأكد تقديم كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تحسين المستوى المعيشي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف القطاعات.

وأضاف الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، أنه سيتم تنظيم 8 قوافل علاجية طبية شاملة بقرى مراكز الفتح والقوصية وأسيوط وصدفا والبداري وأبوتيج خلال الفترة من 4 إلى 29 مايو الجاري، حيث سيتم تنظيم قافلة طبية بقرية بني طالب بمركز الفتح يومي 4 و5 مايو، وقافلة بقرية الكلابات بالفتح خلال يومي 7 و8 من الشهر الجاري.

بالإضافة إلي تنفيذ قافلة بقرية الحاج موسى التابعة لمركز الفتح يومي 11، 12 مايو بالإضافة إلى تنظيم قافلة طبية شاملة يومي 14، 15 مايو الجاري بقرية عرب الجهمة التابعة لمركز القوصية، ويومي 18، 19 مايو بقرية بهيج التابعة لمركز أسيوط، ويومي 21، 22 من الشهر الجاري بقرية الشناينة بمركز صدفا.

فضلًا عن قافلة طبية علاجية شاملة بقرية النواورة بمركز البداري يومي 25، 26 مايو الجاري، وبقرية دوينة التابعة لمركز ابوتيج يومي 28، 29 من نفس الشهر مشيرًا إلى التنسيق والتعاون بين مديرية الصحة والوحدات المحلية بهذه القرى وكافة الجهات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني في هذا الشأن لتقديم خدمة صحية للمواطنين بهذه المناطق خاصة الأسر الأكثر احتياجًا.

اللواء عصام سعد محافظ أسيوط تنفيذ القوافل العلاجية المجانية والقرى والنجوع المحرومة لتقديم خدمات صحية للمواطنين للمبادرة الرئاسية حياة كريمة

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