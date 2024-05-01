الأربعاء 01 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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جامعة أسيوط تبحث سبل تعزيز التعاون البحثي مع شركة الدلتا للسكر

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

استقبل الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ اليوم الأربعاء، الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر؛ لبحث آليات تعزيز التعاون البحثي والتطبيقي المشترك، وتدريب طلاب كلية تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية، وتأهيلهم لسوق العمل.

حضر اللقاء الدكتورة دينا ممدوح عميد كلية تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية، والدكتور صلاح فتوح وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.


الربط بين التعليم والبحث العلمي وقطاع الصناعة
وفى مستهل اللقاء، رحب الدكتور أحمد المنشاوي؛ بالدكتور أحمد أبواليزيد، معربًا عن سعادته بالتعاون القائم مع شركة الدلتا للسكر، والتى تعد واحدة من الشركات الرائدة والعريقة لإنتاج سكر البنجر في مصر والشرق الأوسط.


وأكد رئيس جامعة أسيوط، على أهمية تحقيق مبدأ التكامل بين جامعة أسيوط والمؤسسات الصناعية المختلفة؛ وتفعيل دور التحالفات الإقليمية واتفاقيات التعاون التي تم إبرامها مع المؤسسات الإنتاجية، وتنفيذ خطة التحالفات الإقليمية لدعم البحث العلمي للصناعة والاقتصاد الوطني، وتحويل الأفكار البحثية المتميزة إلى منتجات ذات مردود اقتصادي على المجتمع، وذلك تماشيًا مع تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وأهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030.


وأشار الدكتور أحمد المنشاوي؛ إلى أن الجامعة تحرص على تطوير لوائح الكليات، واستحداث برامج دراسية جديدة تلبى احتياجات سوق العمل؛ ووظائف المستقبل، وتتوافق مع احتياجات الصناعة والزراعة، بما يسهم فى خدمة كافة الاحتياجات التنموية التي تواجه الإقليم، وتحقيق التنمية المجتمعية المستدامة.


من جهتها، أشارت الدكتورة دينا ممدوح إلى التعاون الوثيق بين كلية تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية وشركة الدلتا للسكر، وذلك فى إطار بروتوكول التعاون المشترك بين الجانبين، موضحة أنه من المقرر ان تشهد الفترة المقبلة مزيد من التعاون، خاصة فيما يتعلق بسبل التخلص الآمن والمستدام من الطينة الجيرية الناتجة من مصانع سكر البنجر والتى تمثل مشكلة بيئية خطيرة.


ومن جانبه؛ أعرب الدكتور أحمد أبواليزيد رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر، عن سعادته بهذا اللقاء، مؤكدًا حرص الشركة على تحقيق مبدأ المشاركة المجتمعية، من خلال تعاونها مع الجامعات المصرية المختلفة؛ مشيدًا بالتميز البحثي، والتعليمي، والخدمي لجامعة أسيوط، وسعيها إلى توظيف إمكانياتها البحثية والعلمية؛ لخدمة المجتمع، متمنيًا للجامعة، وقيادتها التوفيق والتقدم.

الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس إدارة إدارة شركة الدلتا للسكر تعزيز التعاون البحثي والتطبيقي المشترك وتدريب طلاب كلية تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية

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