رئيس جامعة أسيوط يستقبل مدير معمل عبد اللطيف جميل بـAUC (صور)

استقبل د.أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط؛ الدكتور برونو كريبون المدير العلمي لمعمل عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وذلك في إطار زيارتهم العلمية للجامعة؛ للمشاركة فى فعاليات الندوة التى ينظمها مركز دعم المجتمع المدني بالجامعة؛ بعنوان "ما يعمل وما لا يعمل في سوق العمل".

رافقه الدكتور عبد الرحمن ناجي مدير قطاع التعلم والاستراتيجيات بمؤسسة ساويرس للتنمية الإجتماعية؛ بحضور الدكتور محمود عبدالعليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علاء عبد الحفيظ عميد كلية التجارة، والدكتور عبدالله فيصل مدير مركز دعم المجتمع المدني.

فى مستهل اللقاء؛ رحب د.أحمد المنشاوي بضيفيّ الجامعة موجهًا خالص شكره لهما؛ للمشاركة فى فعاليات ندوة"، مؤكدًا أهمية التعاون المشترك بين الجامعة متمثلة فى مركز دعم المجتمع المدني، ومؤسسات المجتمع المدني؛ وذلك فى مجالات مكافحة الفقر، وتوفير فرص تدريب وتوظيف للشباب، وتنمية مهارات الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل.

وأكد المنشاوي حرص جامعة أسيوط على المشاركة في تنفيذ عديد من المبادرات الوطنية الخاصة بالحد من الفقر، وتأتي على رأسها "حياة كريمة" و"المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية"، تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ بهدف تحسين الظروف المعيشية والتخفيف من حدة الفقر، وتحسين نوعية الحياة للمصريين؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والقضاء على الفقر.

وأشار رئيس جامعة أسيوط إلى أهمية التعاون المشترك بين جامعة أسيوط ومعمل عبد اللطيف جميل للشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ لتعزيز تأثير المبادرات الوطنية، وكفاءة سوق العمل، وتعزيز استخدام السياسات القائمة على الأدلة؛ وتحويلها إلى رؤى قابلة للتنفيذ، للوصول لتنفيذ أهداف الدولة الوطنية، نحو التنمية الشاملة والمستدامة، ورؤية مصر 2030م.

من جهته، أشاد د.برونو كريبون بحفاوة استقباله بجامعة أسيوط العريقة؛ والتى تعد واحدة من أهم الجامعات المصرية وأعرقها، مثمنًا كذلك إهتماها البالغ بالشباب، وحرصها على تنمية مهاراتهم واعطاءهم الدعم الكبير ليصبحوا المحرك الأساسي لعملية الإبتكار والتنمية، معربًا عن رغبته فى فتح آفاق أوسع للتعاون بين الجامعة ومعمل عبداللطيف جميل.

ورحب د.عبدالرحمن ناجي بالجهود المبذولة من جامعة أسيوط؛ لتعزيز التعاون المشترك، مؤكدًا سعي المؤسسة إلى زيادة أوجه التعاون مستقبلًا فى العديد من المجالات وخاصة المتعلقة بتدريب وتوظيف الشباب.

وشهد اللقاء حضور فريق عمل معمل عبداللطيف جميل لمكافحة الفقر بالجامعة الأمريكية وهم؛ صابرين عطا الله، منى أسامة، منة بدر، مريم جورج، الدكتور عماد محمود المدرس بقسم الاثار بكلية الآداب - جامعة أسيوط وعضو مجلس إدارة المركز.

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