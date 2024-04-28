غدًا.. بدء محاكمة 27 شخصًا لاتهامهما بإنهاء حياة شخص بأسيوط

تبدأ الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات أسيوط، غدًا، محاكمة 27 شخصًا من عائلتي البكايرة والفياضية متهمون بإطلاق أعيرة نارية واستعراض القوة والتسبب في مقتل شخص وإصابة آخرين في مشاجرة وقعت بين العائلتين بقرية الحوطا الشرقية بمركز ديروط.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة علي فراج وأحمد حسونة عزب نائبا رئيس المحكمة والمستشار أحمد أبو القاسم عضو المحكمة، وأمانة سر أحمد سمير غويل ومحمد عبد الحميد حسن وطارق فارس.

متهمين بالقتل والشروع في القتل

كان المستشار أحمد محفوظ المحام العام لنيابات شمال أسيوط الكلية أحال كلا من " محمد. ع. أ " و" محمد. ع. م " و" رجب. م. ب " و" محمد. أ. م " و" محمد. أ.ث " و" رامي. ن. إ " حمادة. ع. ا " و" حمادة. ع. ع " و" حمادة. ع. ع " و" مصطفى. أ. ع " و" محمد. أ. ع " و" محمود. م.ع " و" مصطفى. م.م " و" علي. ح. ع " و" محمد. ع. أ " و" بلال. ع. ا " و" عبد الجود. م.أ " و" عمر. ع. ا " و" أنور. ع. ا " و" أحمد. ر. ن " و" محمد. ط. ث " و" طلعت. م. ط " و" محمد. إ. ن " و" إسلام. ن. إ " و" عصام. أ. س " و" كريم. ع. أ " و" عصام. أ. ع " و" أحمد. و. أ " من عائلتي البكايرة والفياضية بقرية الحوطا الشرقية بمركز ديروط، إلى محكمة الجنايات ووجهت النيابة العامة للمتهمين انه في يوم 1 أغسطس 2023 قام المتهمون جميعا باستعراض القوة واستخدموا العنف قبل بعضهم البعض وقبل الأهالي بقرية الحوطا الشرقية وكان ذلك بقصد ترويعهم وتخويفهم والحق أذى مادي ومعنوي بهم والإضرار بممتلكاتهم والتأثير في إرادتهم لفرض السطوة عليهم وكان من اثر ذلك الفعل التهديد وإلقاء الرعب في أنفسهم وتكدير أمنهم وسكينتهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر حال إحرازهم أسلحة نارية وذخائر مطلقين وابلا من الأعيرة النارية صوب بعضهم البعض.

واتهمت النيابة العامة المتهمان الأول والثاني بقتل المجني عليه " عبده. أ. ر " من غير سبق إصرار أو ترصد بان قاما بإطلاق وابل من الأعيرة النارية من أسلحة نارية " بنادق آلية " مما أسفر عن إصابة المجني عليه والتي أودت بحياته، بينما شرعا المتهمان الثالث والرابع في قتل المجني عليه " أحمد. ر. ن " عمدا مع سبق الإصرار والترصد بان بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله واعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية وما أن ظفرا به أطلقا صوبه وابلا من الأعيرة النارية والتي أسفرت عن إصابته.

كما اتهمت النيابة العامة الخامس والسادس بشروعهما في قتل المجني عليه " مصطفى. أ. ع " عمدا مع سبق الإصرار والترصد بان بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله واعدوا لذلك أسلحة نارية وما أن ظفروا به وأطلقوا أعيرة نارية صوبة مما أدى إلى إصابته.

كما اتهمت النيابة العامة المتهمون من السابع وحتى السابع والعشرون بإحراز أسلحة نارية مششخنا " بنادق آلية حال كونه مما لا يجوز الترخيص بإحرازه.

وتوصلت تحريات الرائد يحيى حافظ معاون مباحث مركز شرطة ديروط إلى وقوع خلافات بين عائلتي البكايرة والفياضية بسبب قطعة ارض صحراوية تطورت إلى مشاجرة بالأسلحة النارية قام على إثرها المتهمين من العائلتين بإطلاق وابلا من الأعيرة النارية فيما بينهم أسفرت عن مقتل شخص وإصابة اثنين.