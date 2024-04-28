نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي يفتتح ندوة تثقيفية بكلية التجارة بنات بأسيوط

افتتح الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، الندوة التثقيفية المقامة تحت عنوان" الطالب المنتج..طريق الوصول إلى العمل الحر والتمكين الإقتصادي" والتي نظمتها كلية التجارة بنات بأسيوط.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، والسيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، وبرئاسة الدكتورة خلود حسام عميدة كلية التجارة بنات، وبحضور الدكتور محمد عطا الله عميد كلية البنات الإسلامية بأسيوط، والدكتور ماجد محمد عثمان عميد الكلية التربية بنات بأسيوط، والدكتورة مروة كدواني مقرر المجلس القومي للمرأة، والدكتورة إيمان مصطفى وكيلة كلية التجارة بنات، والدكتورة عبير يونس مديرة وحدة التضامن الإجتماعي بفرع الجامعة بأسيوط.

بدأ الحفل بالسلام الجمهوري والقرآن الكريم ثم كلمة الدكتور محمد عطا الله عميد كلية البنات الإسلامية بأسيوط والتي رحب خلالها بالحضور، وثمن موضوع الندوة وأنه يواكب المتغيرات الاقتصادية المعاصرة وتمكين الشباب من خلال الأفكار الغير تقليدية فى الحصول على فرص العمل.

أهمية العمل الخاص المعتمد على تنمية المهارات الشخصية



ثم تحدث الدكتور ماجد عثمان عميد كلية التربية بنات، مؤكدا على أهمية العمل الخاص المعتمد على تنمية المهارات الشخصية للفرد حيث أنه يتوافق مع متطلبات سوق العمل فى العصر الحديث.

من جانبها أكدت الدكتورة خلود حسام عميدة كلية التجارة بنات دور كلية التجارة بنات في رفع الوعي الثقافي والاقتصادي للطالبات بأهمية دراسة سوق العمل القائم على المنهجية العلمية في اختيار المشروعات التي تحقق نجاحًا داخل سوق العمل، مثمنة فى الوقت ذاته التعاون بين جامعة الأزهر ووزارة التضامن الاجتماعي في تحقيق هذا الدور، مضيفة أن الدولة تسعى إلى نشر فكر التمويل متناهي الصغر لتحقيق وفرة إنتاجية والقضاء على التضخم لرفع معدل التنمية.

أهمية التمكين الاقتصادي للمرأة

وخلال كلمته اكد الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي على أهمية التمكين الاقتصادي للمرأة والذي جاء متوافقا مع الشريعة الإسلامية حيث أن الإسلام كفل للمرأة ذمة مالية مستقلة وأكد أن التمكين الاقتصادي للمرأة يعمل على رفع المعاناة عن كاهل الأسرة المصرية ويحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع.

وفي ختام الندوة تحدثت الدكتورة مروة كدواني مقرر مجلس القومي للمرأة بأسيوط، مقدمة الشكر لدور جامعة الأزهر فرع أسيوط؛ لتناوله هذا الموضوع في هذا الوقت والذي جاء متوافقا مع رؤية الجمهورية الجديدة والمتغيرات الإقتصادية العالمية والمحلية، وأوضحت خلالها مفهوم التمكين الاقتصادي للمرأة وكيف يصل للمرأة من خلال الندوات التعريفية وورش العمل، إضافة إلى الأدوات التي تمكنها من عمل المشروعات الناجحة التي توفر لها دخلا اقتصاديا، يكفل لها ذمة مالية مستقلة لبناء حاضرها ومستقبلها.

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