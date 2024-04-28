نائب جامعة الأزهر يستقبل عدد من مصابي غزة لتلقيهم العلاج بأسيوط (صور)

استقبل د.محمد عبدالمالك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي 18 مصابًا و٣٤ مرافقًا من مصابي غزة، لتلقيهم العلاج بالمستشفى الجامعي لطب الأزهر بأسيوط.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجهات الدولة برئاسة الرئيس السيسي بدعم القضية الفلسطينية ومساندة أهالي غزة وبناء على توجيهات د.أحمد الطيب شيخ الأزهر والدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، بالتنسيق مع د.نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والمشرف العام على المستشفيات الجامعية، بتوفير سبل الرعاية الطبية والدواء اللازم والمستلزمات الطبية للمصابين بمختلف الأقسام، مشددا على ضرورة الاهتمام من جميع الأطقم الطبية من الأطباء والتمريض بالمصابين وتوفير أماكن إقامة لمرافقيهم، لحين تعافيهم بإذن الله تعالى.

مصابين أهالي غزة فى وطنهم وبين أهاليهم

أضاف أن المصابين من أهالي غزة الكرام، ليسوا ضيوفا، بل هم فى وطنهم وبين أهاليهم، مع توجيه توفير كافة الرعاية الطبية اللازمة في اسرع وقت وتوفير احتياجاتهم دون تأخير، داعيًا المولى عز وجل لجميع المصابين بالشفاء العاجل وتمام العافية.

ورافق د.إبراهيم شعلان، عميد كلية طب والدكتور علاء جاد الكريم، عميد كلية العلوم والدكتور إمام الشافعي عميد كلية البنات الأزهرية بالمنيا والدكتور عبدالمحسن وهبة عميد كلية أصول ود.عبدالفتاح بهيج، عميد كلية الشريعة والقانون والدكتور شريف مطاوع مدير المستشفى الجامعي، والدكتور محمد بهاء مدير العلاج بالمستشفى والأستاذة الدكتورة إيمان مخلوف والدكتور أحمد يوسف والدكتورة إسلام سمير والدكتور أحمد الورداني أعضاء المكتب الفني لنائب رئيس الجامعة للوجه القبلي واللواء خالد الريفي مدير الأمن الجامعي بفرع الجامعة.

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