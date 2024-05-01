بمشاركة 450 ممرضة.. "صحة أسيوط" تنظم دورات تدريبية بمبادرات الاعتلال الكلوي وصحة المرأة

أعلن الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط، أنه حرصا من كافة الإدارات بالمديرية على تطوير العمل بالمبادرات الصحية الرئاسية والحفاظ على جودتها لتحقيق أقصى استفادة ممكنة، جرى تنفيذ دورات تدريبية للأطقم العاملة بالمبادرات الصحية على أعمال المبادرات الرئاسية.



وأضاف: عمليات التدريب يقودها متخصصون من وزارة الصحة بمكتب مساعد الوزير لشئون مبادرات الصحة العامة، بحضور الدكتورة نهي عبد الله منسق عام المبادرات الصحية بأسيوط بقاعات مركز تدريب مديرية الصحة بالمحافظة.



جاء ذلك بتوجيهات من الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء عصام سعد محافظ الإقليم، والدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة للمشروعات ومبادرات الصحة العامة.



تنفيذ تدريبات علي أعمال المبادرات الرئاسية بوحدات الدمج



وأشار دكتور محمد زين الدين حافظ إلى أنه جرى التدريب على أعمال مبادرات دعم صحة المرأة وفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي وصحة الأم والجنين، كما جري استهداف أكثر من 450 متدربا من الأطقم العاملة بالمبادرات بمنشآت الرعاية الصحية الأولية، وأعضاء فرق الإشراف بالإدارات الصحية ومديرية الصحة.



من جانبها، أكدت دكتورة نهي عبد الله مدير إدارة الرعاية الأساسية ومنسق عام المبادرات الرئاسية بأسيوط أنه تقام حاليا دورات تدريبية تنشيطيه علي أعمال المبادرات الرئاسية بوحدات الدمج والتي تبلغ 156 وحدة بالمحافظه.



وقاد دكتور قدري محمد من مكتب دكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة لمبادرات الصحة العامة تدريب الفريق الطبي المسئول عن مبادرة الاعتلال الكلوي بالوحدات وذلك لجميع وحدات الدمج مقسمه علي ٣ أيام، بينما تولت دكتورة حنان الدمرداش من مكتب دكتور محمد حساني مساعد الوزير تدريب الفريق علي أعمال مبادرة الأم والجنين، وتولى دكتور فريد محمد من مكتب مساعد وزير الصحة تدريب الفرق الطبية علي أعمال مبادرة صحه المرأة.



وأشارت إلي أنه سوف يجري استكمال التدريب لباقي المبادرات الرئاسية وهي مبادرات الأورام السرطانية والسمعيات وفحص ماقبل الزواج خلال الشهر القادم.



واضافت إن التدريب بمحافظة أسيوط بدأ يوم الاثنين وينتهي اليوم الأربعاء بمشاركة تمريض من كل مبادرة بواقع 156 ممرضة لمبادرة الاعتلال الكلوي وايضا 156 ممرضة بمبادرة صحة المرأة و156 ممرضة بمبادرة الأم والجنين بإجمالي 468 ممرضة تم تدريبهن علي مدار 3 أيام متواصلة.





جانب من التدريب

جانب من التدريب

جانب من التدريب

جانب من التدريب

جانب من التدريب

جانب من التدريب