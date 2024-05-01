الأربعاء 01 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط يناقش تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بمركزى القوصية وأبنوب

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

ناقش اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، آخر المستجدات بشأن تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية 2024/2023 بمركزي القوصية وأبنوب، الجاري تنفيذها وفقًا للمواصفات والمعايير والاشتراطات الفنية المقررة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين في القطاعات المختلفة، وذلك بناءً على تعليمات الحكومة وبمتابعة مستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، مؤكدًا على تقديمه كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في القطاعات المختلفة وفقًا للإمكانات المتاحة، والعمل على تحقيق أقصى استفادة من المشروعات التي تم طرحها بالخطط الاستثمارية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتحقيقًا لخطة التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.

جاء ذلك خلال اجتماعه بديوان عام المحافظة مع المحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام المحافظة المساعد، والمهندس مازن رضوان رئيس قطاع توزيع كهرباء أسيوط شمال، واللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية، وخالد عبدالرءوف رئيس مركز ومدينة أبنوب، وبهاء عثمان مدير إدارة التخطيط والموازنة بالمحافظة، ومنار غالي مدير إدارة الشئون القانونية بالمحافظة، ومجدي ميلاد عزيز مدير إدارة التفتيش والمتابعة بالديوان العام.

إزالة المعوقات أمام تنفيذ المشروعات

وتناول اللقاء المشروعات الجاري تنفيذها بمركزي القوصية وأبنوب والقرى التابعة لهما والمراحل التي وصلت إليها، والإجراءات والبنود التي تم اتخاذها لتنفيذ باقي المشروعات ضمن الخطة الاستثمارية خلال الفترة المقبلة في هذا الشأن، خاصة مع الربع الرابع والأخير للخطة، بالإضافة إلى المعوقات التي تقف أمام نهو الأعمال وافتتاح وتشغيل تلك المشروعات.

وأشار محافظ أسيوط إلى متابعته لآخر المستجدات بشأن تنفيذ المشروعات سواء بجولاته الميدانية أو لقاءاته واجتماعاته الدورية أو تكليفه لرؤساء المراكز والأحياء بالنزول إلى أرض الواقع للاطمئنان على تنفيذ مراحل العمل وفقًا للمواصفات الفنية والمعايير المقررة، لافتًا إلى ضرورة التنسيق والتعاون بين كل الجهات المعنية في هذا الشأن لتسهيل واستكمال باقي الإجراءات والمشروعات المدرجة بالخطة الموضوعة مسبقًا، والعمل على تسريع وتيرة العمل بها.

كما أشار إلى العمل على تقديم خدمات أخرى وتطوير بالقطاعات المختلفة وفقًا للإمكانات المتاحة لدينا، خاصة في مشروعات دعم الاحتياجات المحلية والإنارة والرصف وإنشاء الكباري وتركيب الإنترلوك وشراء معدات النظافة ومعدات الحملات الميكانيكية ومنظومات الإطفاء وغيرها من المشروعات التي تم إدراجها ضمن الخطة الاستثمارية وفقًا للأولويات والاحتياجات الفعلية للمواطنين، لذا علينا تنفيذها في أسرع وقت ممكن.

اللواء عصام سعد محافظ أسيوط مشروعات الخطة الأستثمارية بمركزي القوصية وأبنوب وفقا للمواصفات والمعايير والاشتراطات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية وتذليل العقبات أمام تنفيذ وتطوير الخدمات

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