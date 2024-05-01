الأربعاء 01 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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معرض فني لطلاب التربية النوعية بأسيوط بعنوان "مرايا الروح"

جانب من المعرض
جانب من المعرض

نظمت كلية التربية النوعية بجامعة أسيوط معرضا فنيا، الأربعاء، تحت رعاية د.أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، بعنوان "مرايا الروح" لطلاب الفرقة الرابعة، قسم التربية الفنية، مادة التصوير، إشراف الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور وجدى رفعت عميد الكلية.

أكد د.أحمد المنشاوي، خرص الجامعة على دعم وتشجيع المواهب فى المجال الفني، ونشر ثقافة الإبداع وتذوق الأعمال الفنية، مشيدًا بكلية التربية النوعية بالجامعة؛ لما تضمه من نماذج مبدعة ومبتكرة، متمنيًا لأسرة الكلية دوام التوفيق والنجاح.

وأعرب د.أحمد عبد المولى عن سعادته للمشاركة في افتتاح المعرض، وما شاهده من لوحات فنيه متميزة، وما لمسه من براعة فى الرسم وتصوير الأحاسيس والمشاعر، مؤكدًا دعم إدارة الجامعة للأنشطة والفعاليات الطلابية التى تصقل شخصية الطالب.

ثمن د.وجدي رفعت حرص إدارة الجامعة على توفير كافة إمكانياتها لدعم الأنشطة الطلابية في جميع المجالات، متمنيًا للطلاب المشاركين في المعرض، ولجميع طلاب الكلية التوفيق والنجاح في الحياه العملية بعد التخرج.

وأوضحت د.ياسمين الكحكي أن المعرض يشتمل على 50 لوحة فنية متميزة، وبورتريهات؛ يقدم الطالب نفسه ومشاعره من خلال رسم اللوحة.

وأضافت د. هالة صلاح الدين، المشرف على المعرض، أن جميع طلاب الفرقة شاركوا برسم بورتريهات شخصية لهم بزوايا ضوئية معينة باستخدام الشموع أو الإضاءة العادية بالكهرباء، مشيدًا بما قدموه من أعمال، مثمنة مجهود الطلاب من ذوى الاحتياجات الخاصة من طلاب الفرقة المميزين.

يأتي المعرض بتنظيم من الدكتورة ياسمين الكحكى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ود.هالة صلاح الدين رئيس قسم التربية الفنية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وطلاب الكلية بمختلف الاقسام.

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كلية التربية النوعية بجامعة أسيوط الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط قسم التربية الفنية مادة التصوير دعم وتشجيع المواهب فى المجال الفني

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