الجمعة 03 مايو 2024
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محمد الباز

منوعات

موعد إجازة عيد شم النسيم 2024

شم النسيم
شم النسيم

شم النسيم مناسبة تقليدية تحتفل بها الأسر المصرية والعربية في أول يوم من شهر نيسان من كل عام، حيث تعتبر هذه المناسبة فرصة للتجمع العائلي والاحتفال بقدوم فصل الربيع، ويقوم الناس في هذا اليوم بالخروج إلى الحدائق والمتنزهات لقضاء يوم ممتع مع العائلة والأصدقاء.

شم النسيم 2024

تتميز احتفالات شم النسيم بعدة عادات وتقاليد، منها الطعام الشعبي الذي يشمل الفسيخ والرنجة والبيض الملون والبسكويت، كما يتم تنظيم الألعاب التقليدية مثل لعبة الطواحين ولعبة السلة وغيرها، وهذا يضيف مزيدًا من الفرح والمرح للأجواء.

كما يعتبر شم النسيم فرصة للتواصل مع الطبيعة واستنشاق الهواء النقي والنسيم العليل، مما يعزز الشعور بالانتعاش والنشاط، كذلك تعتبر هذه الفعالية تجسيدًا لروح التراث والتقاليد التي تربط الأجيال ببعضها البعض وتجعلها تحتفظ بتراثها الثقافي عبر الأجيال.

وتحل إجازة عيد شم النسيم الرسمية في الدولة يوم الأحد 5 من شهر مايو إجازة رسمية بمناسبة عيد العمال، بدلًا من يوم الأربعاء الموافق الأول من مايو 2024، كما من القرر أن يكون يوم الإثنين 6 من نفس الشهر إجازة رسمية بمناسبة.

عيد شم النسيم كان مناسبة مهمة لدى قدماء المصريين، حيث كانوا يحتفلون به كرمز لبداية الربيع وانتعاش الحياة بعد فترة الشتاء، وكانت هذه المناسبة تعبر عن تجديد الحياة والخصوبة، وكانت تحتفل بها العائلات بالتجمع والاحتفال.

وخلال عيد شم النسيم، كانت العائلات تقوم بنشاطات متعددة، بما في ذلك الخروج إلى الحقول لقضاء وقت ممتع والتنزه وجمع الزهور والنباتات البرية، وكانوا يقومون أيضًا بإعداد وتناول الطعام الخاص بهذه المناسبة، مثل الأسماك المملحة والبيض والخبز والخضروات الموسمية.

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يعتقد المصريون القدماء أن لهذا العيد قوة خاصة في تحقيق الحماية من الأمراض والشر، ولذلك كانوا يقومون ببعض الطقوس الخاصة بهذا اليوم، مثل تعليق الأسماك المملحة في المنازل للحفاظ على الحظ وصحة الأسرة.

وكان لعيد شم النسيم دلالات دينية أيضًا، حيث كان يعتبر فترة للاحتفال بالعديد من الآلهة المصرية القديمة، مثل آتون وأوزوريس وبسيد، وكانت تُعقد العديد من الطقوس الدينية والاحتفالات في هذا اليوم.

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