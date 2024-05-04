السبت 04 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ندوات توعوية عن الزيادة السكانية والصحة الإنجابية بالبدارى وديروط فى أسيوط

جانب من الندوة
جانب من الندوة

نظمت وحدات السكان بمركزي أسيوط والبداري، ندوات توعوية بقرى سلام ونجع سبع ومنقباد التابعة لمركز أسيوط، وبمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري، عن الزيادة السكانية وتنظيم الأسرة وذوي الاحتياجات الخاصة والقضايا المجتمعية المختلفة.

تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية


تناولت الندوة أثر الزيادة السكانية الموجودة بهذه القرى والخصائص السكانية التي من أهمها الزواج المبكر وزيادة نسبة الطلاق والعادات والتقاليد الموروثة الخاطئة، والتى من ضمنها المبالغة فى شراء جهاز العروسين ما يؤدى إلى وجود غارمات وارتفاع نسب الطلاق، كما تناولت أيضًا الآثار السلبية لوسائل التواصل الاجتماعى الذى قد يؤدى إلى الطلاق بين الزوجين أو إحداث أضرار لبعض الفتيات والسيدات، كما أن هناك أفكارًا موروثة خاطئة قد تؤدى إلى الزيادة السكانية، فضلًا عن مناقشة أهمية دور الشباب فى رفع الوعى وتغير المجتمع وبنائه وتقدمه، من خلال رفع وعيهم وقدرتهم على اتخاذ القرارات، وأنه أصبح للمرأة الشابة دور فى القيادة.

فيما قامت وحدتا السكان وذوى الاحتياجات الخاصة بمركز أسيوط، بالتعاون مع مكتبة مصر العامة برئاسة هاجر محروس، بعقد ندوة تثقيفية عن الشمول المالي والتمكين الاقتصادى للمرأة والتوعية لذوى الاحتياجات الخاصة، وتمكين المرأة اقتصاديًا، وكيفية خلق رجل أعمال ناجح، وذلك بمقر جمعية سلام برئاسة الشيخ حسني عبدالله بقرية سلام التابعة للوحدة المحلية بمنقباد.

ذكرى تحرير سيناء

كما تم تنظيم ندوة بعنوان "عيد تحرير سيناء" للاحتفال بالذكرى الـ42، لنشر الوعي لدى المواطنين بالتحديات التى تواجه الوطن والمنطقة بأكملها، وتعزيز روح الانتماء لديهم واستشعار كل مواطن للمسئولية لاستكمال مسيرة من ضحوا بأرواحهم من أجل حفظ وسلامة الوطن.

بدأت الندوة بالوقوف دقيقة حداد على كل أرواح شهداء القوات المسلحة والشرطة على مدار تاريخنا، وحاضر خلالها الدكتور محمد عبدالسلام مُك، المستشار السياسي والخبير الأمنى وعضو التدريس بالكلية الحربية، واستهل كلمته بالحديث عن أهمية سيناء التاريخية والدينية ومكانتها في قلوب ونفوس المصريين، كما استعرض المعارك التى خاضتها القوات المسلحة المصرية من أجل استقلالية وسلامة أراضي الوطن بداية من حرب الاستنزاف ومراحلها والعمليات الفدائية لرجال الصاعقة المصرية خلف خطوط العدو ونصر أكتوبر وحتى الحرب والقضاء على الإرهاب في سيناء وحجم التضحيات التي قدمها أبطال مصر البواسل، مؤكدًا أن مصر دولة قوية قادرة على حماية أراضيها، واختتم اللقاء بطرح الحضور للتساؤلات والرؤى بشأن الأحداث الأخيرة بقطاع غزة والتحديات الراهنة التي تواجهنا.

وأكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، أهمية التعاون والتنسيق بين كل الهيئات والمديريات والجهات الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تقديم خدمات أفضل للمواطنين بكل فئاتهم في مراكز وقرى المحافظة.

جانب من الندوة
جانب من الندوة
جانب من الندوة
جانب من الندوة
جانب من الندوة
جانب من الندوة
جانب من الندوة
جانب من الندوة
جانب من الندوة
جانب من الندوة
وحدات السكان بمركزي أسيوط والبداري الزيادة السكانية وتنظيم الأسرة وذوى الاحتياجات الخاصة والقضايا المجتمعية وحدة سكان المحافظة المهندس عمرو عبد العال نائب المحافظ

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