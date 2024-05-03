أسيوط تشارك في ورشة أنشطة بطاقة تقييم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي

شارك وفد من محافظة أسيوط في ورشة عمل تدريب المدربين لميسري المحليين بطاقة تقييم خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، ضمن المرحلة الرابعة والأخيرة من سلسلة مراحل تدريبات صقل خبرات ومهارات الميسرين المحليين، بحضور ممثلي محافظتي (أسيوط – المنيا) وممثلي الشركة القابضة لمياه الشرب.

يأتي ذلك ضمن مشروع تعزيز استدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بصعيد مصر "ISWS" والذي يجري تنفيذه بالتعاون والشراكة مع الحكومة الهولندية ممثلة في وكالة التعاون الدولي لاتحاد البلديات الهولندية "VNG International" ووزارة التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والذي يجرى تنفيذه في 4 محافظات بصعيد مصر ويحظى باهتمام الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية.

جاء ذلك بحضور الدكتور ولاء جاد الكريم، نائب مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بوزارة التنمية المحلية، ونيك باكر "Neik bakker" مدرب واستشاري بوكالة التعاون الدولي لاتحاد البلديات الهولندية، وأحمد محرز، استشاري مشروع تعزيز استدامة خدمات المياه والصرف الصحي بالتعاون مع اتحاد البلديات الهولندية "vng"، وأميرة الصيرفي، قائد فريق المشروع، وأمنية هوارى، خبير التنسيق بالمكون الأول بالمشروع، وسناء فارس، منسقة المشروع بالمحافظة.

وضم وفد المحافظة نفيسة عبد السلام، منسقة بالمشروع ومديرة المشاركة المجتمعية بالمحافظة، ومحمد سلطان، المكتب الفني للمحافظ، ومحمود فوزي، مدير مكتب الإعلام ومسؤول توفير المعلومات بالبرنامج، وسوزان محمد راضي، منسقة مبادرة حياة كريمة بالمحافظة، وعمرو زهري، مسؤول منظومة الشكاوى الحكومية التابعة لمجلس الوزراء، وممثلي محافظة المنيا وممثلي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.



ورشة العمل بمشاركة ممثلي محافظتي أسيوط والمنيا

حيث تم عقد ورشة العمل بمشاركة ممثلي محافظتي "أسيوط والمنيا"، والتي استمرت لمدة 3 أيام. خلال الورشة تم تنفيذ برنامج العمل، حيث قام نيك باكر وأحمد محرز خلال التدريب بتقديم مبادئ التعلم للبالغين وأساليب التعليم العملية ودورة التدريب العملية وتحليل احتياجات التدريب.

يأتي هذا لشرح مهارات التعقيب والإرشاد للمدرب، والأسلوب التفاعلي في التدريب، وخلق صورة ثرية للموضوع التدريبي، والتعامل مع الواقع الصعب أثناء التدريب، وتصميم الحصة والبرنامج التدريبي، والتحضير لهما، ثم تنفيذ التدريب من خلال مجموعات عمل، ثم تقييم التدريب ووضع خطة لتطبيق المهارات المكتسبة منه، ثم تلخيص مخرجات اليومين الأول والثاني وتقييم ورش العمل، وتقييم البرنامج التدريبي والختام.

وأشاد محافظ أسيوط بالبرامج التدريبية التي يجرى تنفيذها تحت إشراف ودعم وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووكالة التعاون الدولي لاتحاد البلديات الهولندية، ضمن مشروع تعزيز استدامة خدمات المياه والصرف الصحي بهدف تعزيز استدامة استثمارات وخدمات المياه والصرف الصحي التي قامت بها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية وخاصة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير الريف المصري وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

وأعلن محافظ أسيوط عن دعمه الكامل لمشروعات تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز استدامتها، تنفيذًا لتوجيهات الدولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفي إطار تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وخطة تعميم الممارسات الناجحة للبرنامج في ضوء التعاون القائم بهدف رفع مستوى الاستدامة في خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بصعيد مصر.

كما وجه محافظ أسيوط، رسالة الى جميع المشاركين في ورش العمل والتدريب بالبرنامج حثهم فيها على ضرورة الاستفادة من جميع مخرجات المشروع وتعظيم الاستفادة منها في تعزيز دور الوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي محليًا ومركزيًا في تحسين تقديم الخدمات في إطار من اللامركزية وذلك بما يتماشى مع توجهات الحكومة المصرية في جميع القطاعات.



وأكد الدكتور ولاء جاد الكريم، نائب مدير برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر بوزارة التنمية المحلية، على أهمية المرحلة التدريبية الرابعة والأخيرة في المكون الأول للمشروع، وتدريب المدربين لميسري بطاقة تقييم الخدمات وصقل خبراتهم ومهاراتهم حتى يتمكنوا من إدارة أنشطة بطاقة تقييم الخدمات بشكل مستقل، سواء في إطار أنشطة المشروع أو فيما يخص الخدمات المحلية التي تقدمها المؤسسات الخدمية والمختلفة في المحافظة.

جانب من ورشة العمل

جانب من ورشة العمل

جانب من ورشة العمل

جانب من ورشة العمل

جانب من ورشة العمل

جانب من ورشة العمل

جانب من ورشة العمل