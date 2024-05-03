69 محضرًا في حملات تموينية بأسيوط

قال ممدوح حماد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة أسيوط، إنه تم تحرير 69 محضرًا تموينيًا خلال عدة حملات تموينية بـ4 مراكز استهدفت خلالها المحال التجارية ومنافذ البيع المختلفة بالتنسيق بين الوحدات المحلية والجهات المعنية كمديريات (التموين والصحة والطب البيطري) ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية.

جاء ذلك بناءً على تعليمات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، واللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بتشديد الرقابة على الأسواق والمخابز البلدية والمخابز السياحية ومتابعة عمليات توريد القمح.

حملات مكبرة بالبحيرة

وأضاف وكيل وزارة التموين، أنه تم شنَّ حملة مكبرة بمركز القوصية، وأسفرت عن تحرير 20 تقرير إثبات حالة للمخابز وذلك لإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات القانونيه وعدم نظافة أدوات الرغف والعجن وذلك بناحية بني قره والشيخ عون الله.

وفي مركز ديروط، تم تحرير ٩ محاضر جُنح مصنفة كالآتي: ٢ محضر بيع فينو بأزيد من السعر الرسمي - ١ محضر بيع خبز سياحي بأزيد من السعر - ٣ محاضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي - ٣ محاضر عدم إعلان عن الأسعار.

وفي مركز صدفا، تم تحرير 22 مخالفة للمخابز من خلال تقارير إثبات حالة للمخابز، وذلك لإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات القانونية، وعدم نظافة أدوات العجن وعدم وجود ميزان حساس لوزن الخبز عليه.

وفي مركز البداري، تم تحرير 18 تقرير إثبات حالة للمخابز وذلك لإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات القانونية وعدم نظافة أدوات الرغف والعجن وتوقف جزئي عن الإنتاج وعدم إعطاء بون صرف خبز للمواطنين.

وفي نفس السياق، صرَّح ممدوح حماد، وكيل وزارة التموين بأسيوط، بأن مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة تتابع عمليات توريد القمح في جميع المواقع التخزينية من خلال غرفه عمليات مع رئيس كل لجنة بكل موقع، وأفاد حماد بأن إجمالي الكمية الموردة حتى صباح اليوم مقدارها 46.365 ألف طن من القمح.

حملات تموينية