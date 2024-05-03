"تعليم أسيوط" تستعد لامتحانات نهاية العام بغرفة عمليات مركزية

استعدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الثاني "نهاية العامة الدراسي 2023 – 2024" بغرفة عمليات مركزية بديوان عام المديرية، وأخرى فرعية بمختلف الإدارة التعليمية على مستوى المحافظة.

وقال محمد إبراهيم دسوقي، وكيل مديرية التربية والتعليم بأسيوط، إنه تم تفعيل دور غرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم وربطها مع غرف العمليات الفرعية بمختلف الإدارات التعليمية، وذلك لتلقي أي شكاوي قد تطرأ خلال فترة الامتحانات وضمان سير الامتحانات بشكل يسير على الطلاب.

وأضاف وكيل مديرية التربية والتعليم بأسيوط إنه تم عقد اجتماعات موسعة مع موجهي المواد الدراسية ومسئولي التطوير التكنولوجي بمختلف الإدارات التعليمية، وذلك لمناقشة كافة الاستعدادات اللازمة لأداء امتحانات نهاية العام الدراسي سواء للنقل أو الشهادة الإعدادية والتي من المقرر لها أن تنطلق يوم الأربعاء القادم الموافق 8 مايو، وتستمر حتى يوم 23 مايو من ذات الشهر.

منع المحمول من دخول لجان الامتحانات

وأوضح وكيل مديرية التربية والتعليم بأسيوط أنه تم استعراض كافة الإجراءات اللازمة لضمان سير أعمال الامتحانات بشكل يليق بالطالب والمعلم والملاحظ، وفي أجواء مناسبة تحفز الطالب علي أداء الامتحانات وتوفير المناخ الملائم لهم.

وأكد "دسوقي" على أهمية ضبط سير لجان الامتحانات والتأكيد من جاهزية المدارس وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية مع الالتزام بإجراء الامتحانات وفقًا للقواعد المنظمة لها، وعدم وجود أية معوقات أمام أعضاء لجنة النظام والمراقبة، واستيفاء كافة الشروط القانونية لجميع المشاركين في أعمال الامتحانات.

وأشار وكيل مديرية التربية والتعليم بأسيوط إلى ضرورة الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية والحفاظ على سرية أوراق الأسئلة باستخدام تقنية الباركود لضمان حقوق ومصلحة الطالب، ومواصلة الإجراءات الدقيقة الخاصة بالتفتيش قبل دخول الامتحانات لمختلف المراحل، والتأكد من عدم حيازة الطلاب أي أجهزة إلكترونية.

وشدد على ضرورة الالتزام بكافة التعليمات الواردة من الوزارة، وتطبيق لائحة الموانع داخل المدارس، ومنع استخدام المحمول داخل اللجان للطلاب والمعلمين، واتخاذ كافة الإجراءات لتأمين الورقة لمنع التسريب، وتوفير المناخ المناسب لجميع الطلاب والتعامل بحزم مع المخالفين، والتأكد من سلامة المراوح والإضاءة، والالتزام بضوابط وسائل الأمن والسلامة داخل وخارج اللجان.