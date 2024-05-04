مشروعان لإدارة المخلفات الصلبة في أسيوط.. التفاصيل كاملة

ناقش اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، آخر المستجدات بشأن الموقف التنفيذي لمشروعات البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة والتي يتم تنفيذها بعدد من مراكز المحافظة والذي يهدف إلى للتخلص الآمن من المخلفات والقمامة من خلال المحطات الوسيطة، والتي من بينها طرح مشروع مصنع المخلفات الصلبة والمدفن الصحي بمركز أسيوط لخدمة حي شرق وحي غرب مدينة أسيوط وقرى مركز أسيوط والمراكز المجاورة.

أكد المحافظ تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام نهو المشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة في أسرع وقت ممكن وفقًا للجدول الزمني المقرر، وطبقًا للمواصفات المحددة خاصة في قطاع النظافة والتخلص الآمن من المخلفات الصلبة، لتحسين مستوى النظافة والحفاظ على البيئة المحيطة وتعظيم الاستفادة من المخلفات والقمامة، من أجل عودة الشكل الجمالي للمدن والمراكز والقرى بما يحقق رضا المواطنين عن الخدمة المقدمة لهم.

جاء ذلك خلال لقاءه مع رجب محمود، مدير إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة، والمهندس عصام القرن، وكيل وزارة الإسكان، وإشرف محمد حسن، مدير إدارة الشئون المالية والإدارية بالديوان العام.

تنفيذ مشروعي المدفن الصحي ومصنع تدوير المخلفات الصلبة

وتناول اللقاء؛ استعراض ما تم تنفيذه في مشروعي المدفن الصحي ومصنع تدوير المخلفات الصلبة والذي سيعمل بطاقة استيعابية قد تصل إلى أكثر من 600 طن / يوم، وسيقام على مساحة 50 فدانا ويعمل المصنع بخطي إنتاج لاستيعاب كميات المخلفات الصلبة التي سوف تورد من مركز ومدينة أسيوط وبعض المراكز المجاورة، وذلك وفقًا لأحدث الأساليب التكنولوجيا الحديثة والمعايير الأوروبية وإقامة مدفن صحي على مساحة 20 فدانا.

وأكد محافظ أسيوط العمل على النهوض بمكون الدعم الفني وأعمال التطوير بمنظومة المخلفات الصلبة بالمحافظة عن طريق تحسين طبيعة العمل بمصانع تدوير المخلفات والمحطات الوسيطة التي تم إنشائها بمراكز أبنوب وأبوتيج ومنفلوط وديروط بتكلفة مالية قدرها 58 مليون جنيه، لتسهيل نقل المخلفات إلى المصانع وتعظيم الاستفادة منها، ضمن مشروع البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة والممول من الإتحاد الأوروبي "EU" والحكومة السويسرية ممثلة في وزارة الدولة للشئون الاقتصادية "SECO" والحكومة الألمانية ممثلة في بنك التعمير الألماني "KFW" والوكالة الألمانية للتعاون الدولي "GIZ" بالتعاون مع الحكومة المصرية ممثلة في وزارة البيئة.

وشدد على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لنهو الأعمال وتشغيل المحطات الوسيطة في أقرب وقت لاستكمال منظومة العمل، وتفعيل حملات التوعية للمواطنين بأهمية التخلص الآمن من المخلفات الصلبة والقمامة بالتعاون والتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية ورؤساء الأحياء والمراكز من أجل الحفاظ على صحة المواطنين.

جانب من اجتماع محافظ أسيوط