السبت 04 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط يزور مطرانيتي ديروط والقوصية للأقباط الأرثوذكس للتهنئة بعيد القيامة

جانب من الجولة
جانب من الجولة

زار اللواء عصام سعد محافظ أسيوط،اليوم السبت، مطرانيتى ديروط والقوصية للأقباط الأرثوذكس لتقديم التهنئة لنيافة الأنبا برسوم مطران إيبارشية ديروط وصنبو وتوابعها ولنيافة الأنبا توماس مطران إيبارشية القوصية وشعب الكنيسة بمناسبة عيد القيامة المجيد، ضمن زياراته للكنائس والأديرة بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة في جو يسوده المحبة.


 


مصر تشهد أزهى فترات تاريخها فى البناء والتنمية


وبدأ محافظ أسيوط جولته بتقديم التهنئة للإخوة الأقباط في مقر مطرانية الأقباط الأرثوذوكس بمدينة ديروط وقدم التهاني لنيافة الأنبا برسوم مطران إيبارشية ديروط ولجميع كهنة وآباء المطرانية ثم زار مطرانية ماريوحنا المعمدان بمدينة القوصية للأقباط الأرثوذكس وقدم التهنئة إلى نيافة الأنبا توماس مطران إيبارشية القوصية ولقيادات وشعب المطرانية بمناسبة عيد القيامة المجيد وسط مشاركة من شباب وفتيات مديرية الشباب والرياضة وشباب الكنيسة الذين استقبلوا المحافظ ومرافقوه بالورود.


وقال محافظ أسيوط، إن مصر تشهد أزهى فترات تاريخها فى البناء والتنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة التى أرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، مشيدًا بحجم الإنجازات التى تم ويجرى تنفيذها على أرض المحافظة وخاصة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة التى غيرت وجه الريف المصرى في القرى والنجوع إلى الأفضل، لافتًا إلى أن تكاتف الأجهزة التنفيذية والمجتمع المدني يدل على قوة وتحدي هذا الشعب العظيم تحت قيادة سياسية واعية.


فيما عبر الأنبا برسوم، والأنبا توماس، عن سعادتهما لحرص المحافظ على الحضور لتقديم التهنئة لشعب الكنيسة ورغبته في مشاركتهما الفرحة والتهنئة بالعيد والتي تعكس بدورها عمق المحبة والود والأخوة وحرصه الشديد على التواجد معهم في مثل هذه المناسبات العزيزة على قلوب كل المصريين.


 

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اللواء عصام سعد محافظ أسيوط مطرانيتى ديروط والقوصية للأقباط الأرثوذكس الانبا برسوم مطران إيبارشية ديروط الانبا توماس مطران ايبارشية القوصية مطرانية ماريوحنا المعمدان بمدينة القوصية

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