السبت 04 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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مياه أسيوط: استيفاء 4 محطات على متطلبات تفتيش شهادة TSM

شركة مياه أسيوط
شركة مياه أسيوط

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، عن استيفاء (محطة رفع وشبكة صرف صحي درنكة الجديدة، محطة رفع وشبكة صرف صحي إسكندرية التحرير، محطة رفع وشبكة صرف صحي العتمانية، محطة مياه بهيج المرشحة البطيئة (اعتماد التجديد للمرة الرابعة على التوالي).


وأكد المهندس على الشرقاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، أن المحطات الأربعة قد استوفت متطلبات تفتيش "الإدارة الفنية المستدامة TSM" بعد اجتيازها التفتيش على جميع أقسام المحطة للتأكد من استيفائها جميع اشتراطات ومعايير الشهادة وتعليمات التشغيل والصيانة القياسية وضبط الجودة علاوة على اشتراطات السلامة والصحة المهنية وإدارة الموارد البشرية وبذلك يصبح إجمالي محطات TSM بالشركة 14 محطة متنوعة كبرى وصغرى مياه وصرف.

 

تأهيل جميع المحطات والروافع والشبكات


يأتي ذلك في إطار توجيهات المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لجميع الشركات التابعة بالاستمرار في تأهيل جميع المحطات والروافع والشبكات للحصول على شهادة الإدارة الفنية المستدامة (TSM) وضمان استمرارية تقديم أفضل الخدمات للمواطن.


وأكد الشرقاوي، أن الشركة تحرص على تطوير محطاتها وتزويدها بكافة المتطلبات لتقديم خدماتها بأفضل جودة ولضمان الاستمرارية في إنتاج مياه شرب عالية الجودة وصرف صحي آمن.


ووجه الشكر لجميع القائمين على منظومة TSM والمفتشين بالشركة القابضة لدعمهم المقدم لتأهيل المحطات بالشركة للحصول على الشهادة وتقدم بالشكر لجميع العاملين بمنظومة TSM بالشركة على الأداء المتميز والتقدم الملحوظ الذي تكلل بالنجاح الباهر في تنفيذ خطة الشركة في مجال تأهيل المحطات والشبكات للحصول علي شهادة tsm (تم حصول ١١ محطة مياه وصرف  شهادة tsm علي مدار عام).


وأكد أن العمل على تأهيل باقي المحطات والشبكات للحصول على الشهادة ومتابعة محطات المياه والصرف الحاصلة على الشهادة لتحقيق الاستدامة.

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شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد محطة رفع وشبكة صرف صرف صحي درنكة الجديدة محطة رفع وشبكة صرف صحي اسكندرية التحرير محطة رفع وشبكة صرف صحي العتمانية محطة مياه بهيج المرشحة البطيئة

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