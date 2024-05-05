محافظ أسيوط يشهد قداس عيد القيامة المجيد بمطرانية الأقباط الأرثوذكس

شهد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، قداس عيد القيامة المجيد بمطرانية الأقباط الأرثوذكس بأبنوب، مقدمًا التهنئة للأنبا بيسنتى، أسقف إيبارشية أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة ورئيس دير الشهيد مار مينا العجايبي المعلق بجبل أبنوب، وشعب الكنيسة بمناسبة عيد القيامة المجيد.

رافقه خلال الزيارة النائب المهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والنائب اللواء عصام العمدة، والنائب حمادة زهير فولى أعضاء مجلس النواب، ومن أعضاء المجلس التنفيذى للمحافظة: خالد عبدالرءوف رئيس مركز ومدينة أبنوب، وفضيلة الدكتور الشيخ محمد عبداللطيف مدير عام الدعوة بمديرية الأوقاف، وفضيلة الشيخ ناصر محمد مدير المتابعة بمديرية الأوقاف، وأحمد سويفى وكيل وزارة الشباب والرياضة، وممدوح حماد وكيل وزارة التموين، والمهندس محمود صبحى وكيل وزارة الزراعة، ومحمد النمر مدير عام التعليم الفنى بالمحافظة، ومجدى ميلاد عزيز مدير إدارة التفتيش والمتابعة بالمحافظة، ومعتصم أحمد محمود مدير مكتب مجلسى النواب والشيوخ، وأحمد عزالدين مصطفى مدير مكتب الشئون الدينية بالمحافظة، والعديد من القيادات التنفيذية والدينية بالمحافظة.

قوة علاقات المحبة والألفة بين المصريين

وكان في استقبال المحافظ الأنبا بيستني أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة، وعدد من الآباء والقساوسة ورجال الدين المسيحي، وعدد كبير من الأطفال وفريق الكشافة التابع للكنيسة، رافعين الورود والأعلام وقدموا بعض الفقرات الفنية وعروض الكشافة، وشارك المحافظ قيادات وشعب الكنيسة القداس الذى أقيم بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وقدم محافظ أسيوط خلال لقائه عددا كبيرا من شعب الكنيسة التهنئة للأنبا بيسنتي والآباء الكهنة والقساوسة وجميع الحضور بمناسبة حلول عيد القيامة المجيد، وحرص على التقاط الصور مع الأطفال وسط فرحة عارمة من الأطفال بزيارة المحافظ للكنيسة ومشاركتهم الفرحة والتهنئة بالعيد.

وأوضح أن الاحتفال بالعيد بمشاركة كافة الأطياف دليل على قوة علاقات المحبة والألفة بين المصريين، والتي لا تقتصر على التهنئة وتبادل الزيارات خلال الأعياد، وإنما هي ثوابت في عقيدة المصريين تتوارثها الأجيال، موصيًا نيافة الأنبا بالدعاء في صلاة القداس بأن يحفظ مصر وينعم عليها بمزيد من الخير والازدهار، مؤكدًا أن الفرحة بالعيد هى فرحة للجميع وهذه عظمة وطننا الغالي مصر الذي ضرب أروع الأمثلة في التماسك بين مكونات مجتمعه والروح الوطنية الخالصة التي تسود أفراده.

كما وجّه محافظ أسيوط الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، على دوره فى حفظ مصر والحفاظ على أراضيها وتحقيق التنمية الشاملة، لافتا إلى الإنجازات التي تحققت على أرض المحافظة في عهده، والتى تعتبر خير شاهد على الجمهورية الجديدة التى أرسى قواعدها، داعيًا المولى، عزل وجل، أن يحفظ مصر وشعبها وقائدها وجيشها وشرطتها، وأن ينعم عليها بمزيد من الخير والتنمية والرخاء، موجهًا رسالة إلى الحضور لتعميق قيم الولاء والانتماء عند الشباب والأطفال وغرس المفاهيم والقيم لديهم.

وقدم الأنبا بيسنتي، أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة، الشكر لرئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسى لدوره فى إقامة الجمهورية الجديدة، مشيرا إلى كلمة البابا تواضروس الثانى: "إن مصر ستبقى فى حفظ الله". كما وجّه الشكر لوزير الداخلية ورجال الشرطة، وشكر محافظ أسيوط والوفد المرافق له على زيارتهم المطرانية للتهنئة بعيد القيامة المجيد، موضحًا أن الحرص على المشاركة وتبادل التهنئة يجسد صورة تاريخية للواقع الذى نعيشه، ويعبر عن المشاركة والمحبة التي تجمعنا مسلمين وأقباطًا، مؤكدا المسئولية فى خدمة الوطن والمشاركة المجتمعية فى كل القطاعات منها توفير فرص العمل والخدمات الصحية وومشروعات محو الأمية ومشروعات قطاع البيئة والنظافة، لافتًا إلى أهمية أن ينتمى الإنسان إلى وطن وعقيدة وإنسانية، داعيا الله أن يوفق قائدنا الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأن يحفظ مصرنا الغالية.

كان محافظ أسيوط قد بدأ، أمس السبت، زياراته للكنائس والأديرة والإيبارشيات للتهنئة بعيد القيامة المجيد، كما بعث ببرقات تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية وسائر الكرازة المرقسية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، والدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية، وجميع أساقفة ورؤساء الطوائف والإيبارشيات والقيادات الكنسية بأسيوط، هنأهم فيها بعيد القيامة المجيد، متمنيًا أن يعيد الله هذه المناسبة عليهم وعلى الشعب المصري بكل الخير والمحبة والسلام.

قداس عيد القيامة المجيد بمطرانية الأقباط الأرثوذكس

قداس عيد القيامة المجيد بمطرانية الأقباط الأرثوذكس

قداس عيد القيامة المجيد بمطرانية الأقباط الأرثوذكس

قداس عيد القيامة المجيد بمطرانية الأقباط الأرثوذكس

قداس عيد القيامة المجيد بمطرانية الأقباط الأرثوذكس

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