السبت 04 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

صحة أسيوط: إعدام 350 كيلو أغذية فاسدة و230 لتر زيوت في حملات تموينية

حملات تموينية
حملات تموينية

نفذت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بأسيوط، بالتنسيق مع مفتشي الأغذية بالإدارات الصحية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، حملات للمرور على المنشآت الغذائية والأسواق اليوم السبت على مستوى الإدارات الصحية للتفتيش على محال الأسماك المملحة والرنجة ومحال بيع الأغذية والنوادي والمطاعم والمقاهي.


وصرح الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط، بأنه خلال الحملات تم المرور على 75 منشأة غذائية ما بين نوادي ومطاعم ومحلات بيع لحوم ودواجن وجزارة، وأسفرت الحملة عن مخاطبة مجالس المدن بغلق 15 منشأة لعدم ترخيصها وعدم استيفاءها للاشتراطات الصحية بالإضافة إلى أنه تم إعدام 350 كيلو لحوم وشاورمة وغيرها من المواد الغذائية الغير محتفظة بخواصها الطبيعية واعدام 230 لتر زيوت مستخدمة بالمطاعم.


المرور على المنشآت الغذائية للتأكد من سلامة الأغذية


هذا وتم تحرير 95 محضر تنوعت بين 35 محضر نظافة عامة للمحلات غير المستوفاة للاشتراطات الصحية وعدم اهتمامها بالنظافة العامة وعدد 60 محضر شهادة صحية للعاملين الغير حاملين لشهادات صحية تثبت خلوهم من الأمراض المعدية طبقًا للقرار ٩٧، وذلك طبقًا للقوانين والقرارات الوزارية في هذا الشأن للمخالفات المضبوطة.


وأشار الدكتور أحمد سيد موسي وكيل مديرية الصحة للشؤون الوقائية بأسيوط، إلى أن إدارة مراقبة الأغذية وضعت خطة شملت قيام مكاتب الأغذية بجميع إدارات أسيوط بالمرور على المنشآت الغذائية للتأكد من سلامة الأغذية المعروضة، حفاظًا على صحة المستهلكين، كما تم توعية أصحاب المنشآت الغذائية باتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية اللازمة في حالة وجود أيَّة ملاحظات خاصة بسلامة الغذاء وفقًا لخطة التأمين الطبي خلال أيام الأعياد.


من جانبه أكد المعتصم بالله السيوطي مساعد مدير الرقابة الداخلية للقطاع الصحي بالمحافظة، استمرارية الحملات المكثفة على المنشآت الغذائية بالمحافظة، وإحكام الرقابة والمتابعة على الأسواق والمحال التجارية ومراجعة ما يتم تقديمه فيها، وتطهير الأسواق من السلع منتهية الصلاحية؛ حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

 

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إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة باسيوط مفتشي الأغذية بالإدارات الصحية بمختلف مراكز ومدن المحافظة المنشآت الغذائية والأسواق للتفتيش على محال الأسماك المملحة والرنجة ومحال بيع الأغذية الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط

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