محافظ أسيوط يزور إيبارشية "قسقام" لتهنئة الأقباط الكاثوليك بعيد القيامة

استكمل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم السبت، جولاته على كنائس المحافظة، بزيارة إيبارشية "قسقام" القوصية للأقباط الكاثوليك، لتقديم التهنئة لنيافة الأنبا "مرقس وليم" مطران الإيبارشية ولشعب الكنيسة بمناسبة عيد القيامة المجيد.



مصر دائما نسيج مترابط بأواصر المحبة والسلام



وحرص محافظ أسيوط على تقديم التهنئة للإخوة الأقباط في مقر مطرانية قسقام "القوصية" للأقباط الكاثوليك وكان في استقباله نيافة الأنبا مرقس وليم مطران القوصية للأقباط الكاثوليك وعدد من رجال الدين والقساوسة وأباء ورهبان الكنيسة، مؤكدًا حرصه الدائم على مشاركة الأخوة الأقباط في الاحتفال بأعيادهم لتأكيد مشاعر الأخوة وروح الوطنية والتسامح الذي يميز أبناء الشعب المصرى، وسط مشاركة من شباب وفتيات مديرية الشباب والرياضة وشباب الكنيسة الذين استقبلوا المحافظ ومرافقوه بالورود.



وأكد محافظ أسيوط، روح المحبة السائدة بين أبناء الوطن الواحد فمصر دائما بلد المحبة والأمان وستظل دائمًا نسيجًا مترابطًا بأواصر المحبة والسلام، لافتًا إلى أن الجمهورية الجديدة التي أسسها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لن تسمح بوجود أي تفرقة على عرق أو جنس أو دين فالعمل ثم العمل هو شعار الجميع، مشيرًا إلى ما يحدث في مصر من إنجازات وتنمية لبناء الدولة من خلال المبادرات الرئاسية وعلى رأسهم مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس لتغيير واقع حياة للمواطنين للأفضل وتوفير حياة كريمة من خلال المشروعات القومية والتنموية العملاقة التي يجرى تنفيذها بالمحافظة تنفيذًا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة، لافتا إلى أن قرى مركز القوصية ستدخل ضمن المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر شعبًا وجيشًا وشرطة وقيادة.



من جانبه عبر الأنبا مرقس وليم،عن امتنانه لزيارة محافظ أسيوط والوفد المرافق له من القيادات الدينية والتنفيذية للمطرانية اليوم فى جو من المحبة والتألف، لافتا إلى دور راهبات المحبة والآباء الكهنة بالمطرانية ودورهم فى تفعيل المشاركة المجتمعية من خلال تقديم الخدمات الطبية للمواطنين من خلال المستوصف الطبى الشامل بالقوصية، مشيرا إلى أن عيد القيامة يعطينا قيمة كبيرة فى انتصار الحب على الكراهية لأن الذى يسود وينتصر هى قيم الحب والخير والتى نحرص على نشرها والتحلى بها فى حياتنا، مشيدًا بالإنجازات التى تحققت على أرض المحافظة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لاستكمال مسيرة التنمية الحقيقية فى البلاد لتظل مصر قوية وشامخة بين الامم.





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