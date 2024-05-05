الأحد 05 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

أماكن الفسح والخروجات فى القاهرة والجيزة خلال شم النسيم

شم النسيم
شم النسيم

تنتظر الأسرة المصرية قدوم أعياد الربيع وشم النسيم ببهجة بسبب ما يمثله من فرحة بسبب اعتدال المناخ وسعادة بما يمثله عيد الربيع في نفوس المصريين. وقد ارتبطت أعياد الربيع وشم النسيم بالأطعمة والنزهات والخروج عن المألوف. 

ويستعرض "الدستور" في تقريره أفضل الأماكن للتنزه في محافظتي القاهرة والجيزة.


الحدائق العامة
 

استعدت الحدائق العامة والمتخصصة لاحتفالات شم النسيم ووجه كل من اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بمراجعة كافة الحدائق من إنارة وكاميرات مراقبة، وتأتي حديقة الأزهر بوسط القاهرة والميرلاند شرق القاهرة أبرز الحدائق التي يتردد عليها سكان محافظة القاهرة لما تميزها من طبيعة خاصة.

الأهرامات

إحدى عجائب الدنيا السبع والتي تشهد تطويرات غير عادية عقب تكليفات الحكومة المصرية بتطويرها بما يتلاءم مع إعجاز المكان.

وتعد أهرامات الجيزة متنفسا لأبناء محافظة الجيزة وقبلة الأسر لما تحمله من قيمة تاريخية وطبيعة جعلتها من أبرز أماكن الاحتفالات بأعياد الربيع.

 

جنينة الأسماك

 

جنينة الأسماك أحد أهم مقاصد أعياد الربيع عند الأسرة المصرية، وأبناء محافظة القاهرة، وتقع حديقة الأسماك في حي الزمالك بشارع الجبلاية بالقاهرة، وتضم 49 حوضًا للأسماك المتنوعة.

 

ممشى أهل مصر 
 

كورنيش النيل يظل حاضرا بقوة، ورغم كثرة المتنزهات بمحافظة القاهرة إلا أنه أحد أهم المقاصد بما يربطه بعلاقة وطيدة بأبناء مصر، فهو خروجة الفقير والغني على حد سواء.

ممشى أهل مصر مجرد دخولك به واصطحاب أسرتك معه دون الجلوس به يعد فسحة للأسر الفقيرة هامة وشيقة.

 

المحميات الطبيعية بالمعادى

 

تقع بشرق حي المعادي بمحافظة القاهرة بمدينة القاهرة الجديدة «التجمع الخامس» شمال طريق القطامية العين السخنة، اتساعها وطبيعتها تعيشك بأجواء الربيع الواقعة على مساحة 7 كم2.

أعياد شم النسيم أعياد الربيع خريطة الخروجات محافظة القاهرة محافظة الجيزة

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