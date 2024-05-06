أيام قليلة وتبدأ امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2024 في جميع محافظات الجمهورية، وفقًا للخارطة الزمنية لوزارة التربية والتعليم، والتي حددت فيها موعد امتحانات الترم الثاني لصفوف النقل وطلاب الشهادة الاعدادية والثانوية العامة والدبلومات الفنية، وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2024 القاهرة والجيزة.

جدول امتحانات خامسة ابتدائي الجيزة الترم الثاني

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة عن جدول امتحانات خامسة ابتدائي الجيزة الترم الثاني والتي تبدأ من الأربعاء 8 مايو وحتي الأربعاء 15 مايو 2024، وذلك الصف الرابع والخامس الابتدائي ( عام وفصل واحد ومكفوفين ) والرابع والخامس والسادس والسابع ( صم وضعاف السمع )، وجاء جدول امتحانات خامسة ابتدائي الجيزة الترم الثاني كالتالي :

يوم الأربعاء الموافق 8 مايو 2024: مادتي اللغة العربية، والتربية الدينية.

يوم السبت 11 مايو 2024: مادتي العلوم، المهارات المهنية.

يوم الاثنين 13 مايو 2024: مادتي اللغة الإنجليزية، والدراسات الاجتماعية.

يوم الأربعاء 15 مايو 2024: مادتي الرياضيات، وICT.

موعد امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2024 في القاهرة

اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة جدول إمتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣، حيث تجرى الامتحانات خلال الفترة من ٨ مايو إلي ٢٣ مايو ٢٠٢٤.

وأشار أيمن موسى وكيل أول الوزارة - مدير المديرية إلى أن طلبة وطالبات الصف الرابع والخامس الابتدائي وما يعادله، سيؤدون الامتحانات في الفترة من الأربعاء ٨ مايو حتى الاثنين ١٣ مايو.

وحددت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة موعد امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2024 في القاهرة لتبدأ بداية من يوم الأربعاء 8 مايو وحتى يوم الاثنين الموافق 13 مايو، ويتم وضع جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي محافظة القاهرة مختلفًا من إدارة لأخرى.