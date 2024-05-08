جامعة بنها الأهلية تنظم ورشة عمل حول "بنك المعرفة المصري"

نظمت جامعة بنها الأهلية ورشة عمل حول "بنك المعرفة المصري"؛ بهدف تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب في مهارات البحث على قواعد البيانات وإتاحة المصادر، وبغرض التعرف علي المميزات والخصائص المقدمه من خلال "بنك المعرفة المصري" والتي يمكن للطلاب والباحثين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة الاستفادة منها حيث يمنح بنك المعرفة المصري إمكانية الوصول إلى قدر كبير من المعرفة والمحتوى العلمي في مختلف التخصصات.

وأكد الدكتور جمال سوسة، القائم بعمل رئيس جامعة بنها الأهلية، أن الجامعة حريصة على عقد ورش العمل التدريبية بشكل مستمر لتطوير مهارات الباحثين وأعضاء هيئة التدريس والطلاب في مختلف الكليات والتخصصات والبرامج الدراسية كما أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بتشجيع البحث العلمي ودعم الباحثين من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا للارتقاء بمستوى الأبحاث ومخرجاتها.

من جهته؛ أوضح الدكتور سليمان مصطفى القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية أهمية انعقاد ورشة العمل مشيرًا إلى اهتمام الجامعة بالمعرفة والبحث العلمي من خلال حث الطلاب والباحثين على الاستفادة من الخدمات والمزايا التي يقدمها "بنك المعرفة المصري".

وأشار الدكتور شادي المشد، مدير مكتب التحول الرقمي والحوكمة الذكية بجامعة بنها الأهلية، إلى أهمية بنك المعرفة المصري كونه يمنح لجميع المصريين من جميع الأعمار إمكانية الوصول إلى أكبر قدر من المعرفة والمحتوى الثقافي والعلمي.

شارك في الندوة الأستاذ وليد علي المدرب ببنك المعرفة المصري، ومديرين البرامج وأعضاء هيئة التدريس والطلاب بجامعة بنها الأهلية.

يذكر أن إنشاء بنك المعرفة المصري جاء في إطار مبادرة رئيس الجمهورية التي أطلقت في عيد العلم سنة 2014 "نحو مجتمع مصري يتعلم ويفكر ويبتكر" ودعمًا لجهود الإرتقاء بمجتمع المعرفة المصري وزيادة إهتمام وشغف المواطن المصري بالعلوم ودعم التعليم والبحث العلمي.

وجرى إنشاء بنك المعرفة المصري في يناير 2016، كأحد أهم وأكبر المشروعات القومية المعرفية في مجال التعليم والبحث العلمي في تاريخ مصر الحديث.