الإثنين 06 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

نماذج الوزارة الاسترشادية للصف السادس الابتدائي 2024

طلاب
طلاب

أيام قليلة تفصلنا عن امتحانات الصف السادس الابتدائي وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن نماذج استرشادية لطلاب الصف السادس الابتدائي.

نماذج الوزارة الاسترشادية للصف السادس الابتدائي 2024

يتمكن الطلاب من التدريب عليها وذلك من خلال الرابط التالى https://moe.gov.eg/ar/primary6/

 

txt

مصر تحذر من مخاطر عملية عسكرية إسرائيلية محتملة بـ"رفح" الفلسطينية

وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن تفاصيل ومواصفات امتحانات النقل وهى كالتالى:

- أسئلة امتحانات الترم الثاني 2024 وفق مواصفات الورقة الامتحانية.

 

- امتحانات الترم الثاني 2024 في مستوى الطالب المتوسط.

 

- مراعاة الوزن النسبي لأسئلة امتحانات الترم الثاني 2024.

 

- مراعاة الأجزاء الملغية من المناهج وتعميمها على جميع المدارس.

 

- تعقد امتحانات الترم الثاني على مستوى المدرسة تحت إشراف الموجهين.

 

- مراعاة الدقة في تصحيح امتحانات الترم الثاني 2024 مراعاة لمصلحة الطالب.

 

- ضرورة متابعة الموجهين الأوائل أولا بأول لأعمال امتحانات الترم الثاني 2024.

 

- أن تأتي أسئلة امتحانات الترم الثاني 2024 في حدود المقرر الدراسي المستهدف للعام الدراسي الحالي.

 

- توزيع أسئلة امتحانات الترم الثاني 2024 على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها.

 

- أن تغطى أسئلة امتحانات الترم الثاني 2024 مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب.

 

- أن تتدرج أسئلة امتحانات الترم الثاني 2024 من السهل إلى الصعب.

 

- أن يكون هناك توازن في الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة.

 

- أن تكون أسئلة امتحانات الترم الثاني 2024 محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.

 

- يجب أن يكون مدون على ورقة الامتحانات بيانات الورقة الامتحانية، وهي: «المرحلة - الصف - المادة - الزمن - الدرجة - الفصل الدراسي - تاريخ الامتحان».

 

- جودة تنسيق الورقة الامتحانية: «حجم الخط - نوع الخط - المسافات بين السطور - الهوامش العناوين - تعليمات الأسئلة - جودة الطباعة - الخلو من الأخطاء اللغوية والطباعة».

 

امتحانات إجراء امتحانات إجراء امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي من المنزل إجتياز أول أيام إمتحانات الثانوية العامة نماذج الوزارة الابتدائي مغربية

مواد متعلقة

نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024.. موعد مباراة الأهلي والترجي والقنوات الناقلة

الأكثر قراءة

محمد الباز يبحث عن "إجابات حاسمة" فى قصف حماس لمعبر كرم أبوسالم

عناصر الإطفاء المصرية تسيطر على حريق مخازن المساعدات فى الجانب الفلسطينى (فيديو)

مصر تحذر من مخاطر عملية عسكرية إسرائيلية محتملة بـ"رفح" الفلسطينية

محمد الباز يكتب: ضربة حماس المريبة.. والمشبوهة أيضًا

ياسمين عبدالعزيز مع إسعاد يونس.. مفاجآت عن الزواج والطلاق والفن (فيديو)

قرار عاجل من النيابة بشأن عصام صاصا بعد "حادث الدائرى"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

أكاد أشك فى نوايا حماس!

لواء. محسن الفحام

ما بين المفاوضات وفشلها.. ابحث عن حماس

منى رجب

حماس.. ومسار القضية الفلسطينية

محمد رفعت

التقديرات الخاطئة فى اللحظات الفارقة!

علي سعدة

لغز حماس

سارة الشلقاني

رفح.. الفرصة الضائعة

محمد الباز

محمد الباز يكتب: ضربة حماس المريبة.. والمشبوهة أيضًا

محمود خليل

سادة القريتين.. والرباط الخفى

صور

المصريون يحتفلون بشم النسيم فى المتنزهات والحدائق

حدائق مصر تزهو بألوان الربيع في عيد شم النسيم

بهجة شم النسيم تملأ حديقة الأزهر

محطة تل أبيب

المزيد

دخول رفح.. غطرسة إسرائيلية "لا يؤيدها أحد" تهدد بإشعال الإقليم

يائير لابيد: لا يوجد فى إسرائيل شخص مسئول لوقف "جنون" نتنياهو

اقتحام رفح.. سيناريو إسرائيلى "كارثى" يهدد بجبال من الجثث