أيام قليلة تفصلنا عن امتحانات الصف السادس الابتدائي وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن نماذج استرشادية لطلاب الصف السادس الابتدائي.

نماذج الوزارة الاسترشادية للصف السادس الابتدائي 2024

يتمكن الطلاب من التدريب عليها وذلك من خلال الرابط التالى https://moe.gov.eg/ar/primary6/

وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن تفاصيل ومواصفات امتحانات النقل وهى كالتالى:

- أسئلة امتحانات الترم الثاني 2024 وفق مواصفات الورقة الامتحانية.

- امتحانات الترم الثاني 2024 في مستوى الطالب المتوسط.

- مراعاة الوزن النسبي لأسئلة امتحانات الترم الثاني 2024.

- مراعاة الأجزاء الملغية من المناهج وتعميمها على جميع المدارس.

- تعقد امتحانات الترم الثاني على مستوى المدرسة تحت إشراف الموجهين.

- مراعاة الدقة في تصحيح امتحانات الترم الثاني 2024 مراعاة لمصلحة الطالب.

- ضرورة متابعة الموجهين الأوائل أولا بأول لأعمال امتحانات الترم الثاني 2024.

- أن تأتي أسئلة امتحانات الترم الثاني 2024 في حدود المقرر الدراسي المستهدف للعام الدراسي الحالي.

- توزيع أسئلة امتحانات الترم الثاني 2024 على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها.

- أن تغطى أسئلة امتحانات الترم الثاني 2024 مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب.

- أن تتدرج أسئلة امتحانات الترم الثاني 2024 من السهل إلى الصعب.

- أن يكون هناك توازن في الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة.

- أن تكون أسئلة امتحانات الترم الثاني 2024 محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.

- يجب أن يكون مدون على ورقة الامتحانات بيانات الورقة الامتحانية، وهي: «المرحلة - الصف - المادة - الزمن - الدرجة - الفصل الدراسي - تاريخ الامتحان».

- جودة تنسيق الورقة الامتحانية: «حجم الخط - نوع الخط - المسافات بين السطور - الهوامش العناوين - تعليمات الأسئلة - جودة الطباعة - الخلو من الأخطاء اللغوية والطباعة».