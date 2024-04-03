العاشر هذا الموسم.. تريزيجيه يسجل هدف رائع مع طرابزون ضد كونيا سبور (فيديو)

سجّل محمود حسن “تريزيجيه” نجمنا المصري في صفوف طرابزون سبور، هدف رائع منذ قليل في لقاء فريقه ضد كونيا سبور.

تريزيجيه سدد كرة من خارج منطقة الجزاء من مسافة بعيدة، وسكنت شباك حارس كونيا بشكل رائع على في الزاوية المستحيلة.

وتمكن تريزيجيه من الوصول للهدف رقم 10 له في الدوري التركي هذا الموسم.

ويواصل اللاعب المصري الظهور أساسيًا مع فريقه طرابزون سبور هذا الموسم، حيث يعتمد المدرب عليه بشكل أساسي.

عقوبات قاسية على طرابزون "تريزيجيه" من الاتحاد التركي

فرضت اللجنة التأديبية في الاتحاد التركي لكرة القدم، مجموعة من العقوبات بعد أحداث الشغب التي أعقبت مباراة طرابزون سبور الذي يلعب له محترفنا المصري محمود حسن “تريزيجيه” وفناربخشة.

وجاءت القرارات كالآتي:

عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة بحق لاعبي فناربخشة عرفان جان ايغريبيات والهولندي جايدن أوستاروالده.

عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة على مساعد مدرب فريق طرابزون سبور أغامان كوركماز

حرمان طرابزون سبور من اللعب دون حضور جماهيري لست مباريات إضافة لغرامة مالية تقدر بـ100 ألف دولار.

واقتحم العشرات من مشجعي طرابزون سبور، أرض الملعب، عقب خسارة فريقهم 2-3 أمام ضيفه فنربخشة، وهاجموا لاعبي الخصم أثناء الاحتفال بالفوز.

ووثقت مقاطع فيديو متداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لحظة اقتحام جماهير طرابزون سبور إلى أرضية الملعب، والاعتداء على لاعبي فنربخشة أثناء فرحتهم بالفوز في المباراة.

وشهدت المناوشات أحداث مؤسفة للغاية؛ حيث اضطر لاعبو نادي فنربخشة للهروب من أرضية الملعب، بعد نزول الجماهير بأعداد غفيرة، للاعتداء والاشتباك مع اللاعبين.