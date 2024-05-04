آلاف الأقباط يحتفلون بقداس عيد القيامة بكاتدرائية الأنبا شنودة بالغردقة

ترأس الأنبا إيلاريون البراموسي، أسقف كنائس البحر الأحمر مساء اليوم السبت، قداس عيد القيامة المجيد بكاتدرائية الأنباء شنودة بمدينة الغردقة، بحضور عدد كبير من الأقباط ومن السياح الأجانب من جنسيات مختلفة من المقيمين وزائري مدينة الغردقة.

وبدأ قداس عيد القيامة المجيد بكاتدرائية الأنباء شنودة بالغردقة، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة أمام محيط كنائس وأديرة المحافظة، وذلك لتأمين احتفالات عيد القيامة المجيد، وتوافد المئات من المواطنين للاحتفال، حيث شهدت كاتدرائية الأنبا شنودة بالغردقة حضور عدد كبير من من أقباط مدينة الغردقة وزائري المدينة.

ورفعت أجهزة الأمن إجراءات التشديد وتفتيشات على أعلى مستوى وأغلقت الطرق الجانبية المحيطة بالكنائس والأديرة، ورفع كافة السيارات المتروكة المجاورة لها من قبل رجال المرور، ومنع الزحام حول محيط الكنيسة.

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