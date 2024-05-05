الأحد 05 مايو 2024
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محافظات

توافد بعض المواطنين للاحتفال بأعياد القيامة وشم النسيم على شواطئ الغردقة (صور)

شواطئ العائلات بالغردقة
شواطئ العائلات بالغردقة

توافد المئات من المواطنين من أهالي مدينة الغردقة والوافدين عليها على شواطئ العائلات بالغردقة لقضاء احتفالات شم النسيم تزامنًا مع عيد القيامة المجيد، وسط تواجد أمني وسيارات إسعاف وانتشار لفرق الإنقاذ وإعلان حالة الاستعداد القصوى لحماية المواطنين من أي حالات صحية أو حالات غرق.

وقال أشرف فؤاد، مدير عام شواطئ العائلات بالغردقة، إن الشاطئ يستقبل منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد المئات من الأسر للاحتفال بأعياد شم النسيم وعيد القيامة، مؤكدًا أنه يتوافد على مدينة الغردقة آلاف المواطنين من المحافظات المجاورة لقضاء أعياد شم النسيم على شواطئ الغردقة.

وأضاف فؤاد لـ«الدستور»، أنه تم الإعداد مسبقًا لاستقبال احتفالات شم النسيم، حيث تم تجهيز حوالي 5 آلاف كرسي وشمسية وزيادة عدد المنقذين على الشواطئ، بالإضافة إلى تواجد سيارة إسعاف طوال 24 ساعة على مدار فصل الصيف، وذلك بالتنسيق مع مرفق سعاف البحر الأحمر، وذلك بناء على توجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر.

وأكد مدير منتجعات العائلات التابع لمحافظة البحر الأحمر، أن شاطئ العائلات النادي الاجتماعي سابقًا هو أكبر الشواطئ العامة بمدينة الغردقة، حيث يمتد طوله لأكثر من 2000 متر ويسع أكثر من 5 آلاف مواطن ويضم أكثر من آلاف الأعضاء، مؤكدًا أن الشاطئ يستقبل من غير الأعضاء بهِ برسم دخول بقيمة 50 جنيهًا للتذكرة.

شواطئ العائلات بالغردقة
شواطئ العائلات بالغردقة
شواطئ العائلات بالغردقة
شواطئ العائلات بالغردقة
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