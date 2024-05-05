الأحد 05 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ارتفاع إشغالات فنادق الغردقة للاحتفال بالأعياد (صور)

شواطئ الغردقة
شواطئ الغردقة

تشهد فنادق ومنتجعات البحر الأحمر، خاصة في مدن الغردقة ومرسى علم، حالة من الرواج في نسب الاشتعال بها، بجانب زيادة الاقبال على الرحلات البحرية، وكذلك الرياضات البحرية وأنشطتها المختلفة، وذلك تزامنًا مع تحسن حالة الطقس في مختلف المناطق، واحتفالات أعياد القيامة وأعياد شم النسيم.

وشهدت الغردقة ومرسى علم اشغالًا في معظم فنادقها بنسب وصلت إلى 85% وارتفاع في معدل رحلات الوصول للطيران السياحي، من مطاري الغردقة ومرسى علم.

كما تشهد الأنشطة البحرية المتعددة للمراكب الخاصة والرحلات بأجر انتعاشًا وسط اقبال كبير من زوار المدينة الساحلية والمحتفلين بأعياد الربيع، حيث تخرج يوميًا رحلات لمناطق بحرية متعددة إلى الجزر البحرية قبالة سواحل الغردقة، أو لمناطق السباحة ومناطق رؤية الدلافين. كما تشهد رحلات الغوص إقبالًا كبيرًا من السياح والمصريين، وذلك لمواقع الغوص المختلفة التي يصل عددها إلى 60 موقعًا، بجانب شواطئ الجزر.

للاحتفال بالربيع.. المئات يتوافدون علي شواطئ الغردقة 

 

وتستقبل شواظي توافد المئات من المواطنين من أهالي مدينة الغردقة والوافدين عليها على شواطئ العائلات بالغردقة لقضاء احتفالات لإحتفالات شم النسيمتزامنا مع عيد القيامة المجيد، وسط تواجد أمني وسيارات إسعاف وانتشار لفرق الإنقاذ واعلان حالة الاستعداد القصوي لحماية المواطنينمن اي حالات صحية او حالات غرق.

قال أشرف فؤاد مدير عام شواطئ العائلات بالغردقة أن الشاطئ يستقبل منذ الساعات الأولي  من صباح اليوم الاحد المئات من الاسرللإحتفال بأعياد شم النسيم وعيد القيامة، مؤكدًا أنه يتوافد على مدينة الغردقة آلاف المواطنين من المحافظات المجاورة لقضاء اعياد شمالنسيم على شواطئ الغردقة.

وأضاف فؤاد لـ«الدستور»، أنه تم الاعداد مسبقًا لاستقبال احتفالات شم النسيم حيث تم تجهيز حوالي 5 آلاف كرسي وشمسية وزيادةعدد المنقذين على الشواطئ، بالإضافة إلى تواجد سيارة إسعاف طوال 24 ساعة على مدار فصل الصيف، وذلك بالتنسيق مع موفقإسعاف البحر الأحمر، وذلك بناء على توجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر.

وأكد مدير منتجعات العائلات التابع لمحافظة البحر الاحمر، ان شاطىء العائلات النادي الاجتماعي سابقًا هو أكبر الشواطئ العامة بمدينةالغردقة، حيث يمتد طوله لأكثر من الفي متر ويسع أكثر من 5 آلاف مواطن ويضم أكثر من آلاف الاعضاء، مؤكدًا أن الشاطئ يستقبل منغير الأعضاء بهِ برسم دخول بقيمة 50 جنيه للتذكرة.

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