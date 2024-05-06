رنجة وفسيخ بالفنادق.. شواطئ الغردقة كاملة العدد في شم النسيم

أكد علاء الدين محمود، مدير فنادق البحر الأحمر، أن المنتجعات السياحية في الغردقة شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في نسبة الإشغالات من السياحة الأجنبية والداخلية، تزامنًا مع احتفالات أعياد الربيع وشم النسيم.

وأشار إلى أن الحجوزات المؤكدة تتراوح ما بين 80 إلى 95 %، مع استقبال الغردقة لسائحين من جنسيات مختلفة، مؤكدًا أن الغردقة أصبحت من أهم وأبرز الوجهات للسائحين البولنديين والرومان والألمان لقضاء احتفالات أعياد الربيع.

وأضاف أن الفنادق السياحية نظمت برامج ترفيهية على مدار اليوم، بالإضافة إلى تقديم الأكلات التقليدية التي تعبر عن أجواء شم النسيم وأعياد الربيع، مثل تقديم وجبات رنجة وفسيخ والحلويات، بالإضافة إلى تقديم العروض الفنية الخاصة بفرق الترفيه.

وأشار إلى أن أعياد الربيع والقيامة رفعت إشغالات الفنادق بالبحر الأحمر لكاملة العدد، حيث تشهد الفنادق إقبالًا كبيرًا من المصريين والأجانب لقضاء أعياد الربيع على شواطئ البحر الأحمر. يحتفل السائحون من مختلف الجنسيات في فنادق مرسى علم والغردقة بالبحر الأحمر، حيث قدمت الفنادق المأكولات الخاصة بعيد الفصح والبيض الملون على البوفيه الرئيسي للمطاعم، وسط تبادل التهاني بين السائحين الأجانب والعاملين بالفنادق.

شواطئ الغردقة

شواطئ الغردقة

شواطئ الغردقة

شواطئ الغردقة

شواطئ الغردقة

شواطئ الغردقة

شواطئ الغردقة

شواطئ الغردقة

شواطئ الغردقة

شواطئ الغردقة

شواطئ الغردقة