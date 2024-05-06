الفسيخ يُضفي نكهة مصرية على موائد السياح في الغردقة

تشهد محال بيع الأسماك المملحة بمدينة الغردقة إقبالًا كبيرًا من المواطنين عليها، وذلك تزامنًا مع احتفالات شم النسيم، حيث يزداد الإقبال على شراء الأسماك المملحة بكافة أنواعها.



ويقول محمد عبده أحد بائعي الأسماك المملحة بالغردقة، إن الفسيخ يعد من أشهر أنواع الأسماك المملحة والمحببة لدى المواطنين في شم النسيم، بالإضافة الي أسماك الملوحة وهي بدرجة ملوحة أعلى من الفسيخ، وهى التي تستغرق وقتًا أطول فى التمليح، حيث تستغرق نحو شهر أو اكثر.

وأضاف عبده لـ«الدستور»، أن الفسيخ يملح من أسماك البورى، وهناك تفاوت في درجات الملوحة للفسيخ وهي تأتي علي حسب الأذواق، لافتًا الي أنه يستغرق الفسيخ في التمليح نحو 20 يومًا على الأقل، مؤكدًا على أن التمليح يتم داخل براميل خشبية وفقا لتعليمات وزارة الصحة فى هذا الشأن، وله إجراءات معينة حتي يخرج بطريقة صحية

وبالنسبة لاسماك الرنجة أكد أنه هناك الرنجة البلحيكية وهي تعتبر أعلى أنواع الرنجة وأفضلها لدي الجمهور، ثم الرنجة الهولندية وهي التي تحتوي علي بطارخ الخرز وهى من أفضل الأنواع، بالإضافة إلى أنواع أخرى من الرنجة منها اليونانى وأنواع أخري.

وأستطرد أنه يزداد الاقبال علي أسواق الفسيخ والأسماك المملحة تزامنًا مع أعياد شم النسيم، لافتًا الي أنه هناك سياح مقيمين يقبلون عليشراء الفسيخ والذهاب بهِ الي بلادهم بكميات كبيرة.

إقبال كبير علي الشواطئ العامة بالغردقة

وتشهد الشواطئ العامة بمدينة الغردقة، بالإضافة للفنادق والمنتجعات السياحية، اقبالا كبيرًا من المحتفلين باعياد الربيع وشم النسيم عليها،فيما وصلت نسب الاشغال بالفنادق نسبة 80 % من الغرف المتوفرة لديها.

أكد أشرف فؤاد المدير العام لشواطئ العائلات بالغردقة والتي تتبع محافظة البحر الاحمر، أن الشاطئ يستقبل مئات الأسر منذ صباح اليوم للاستمتاع بمياه البحر، مشيرًا الي أن شواطئ العائلات الثلاثة تم تجهيزهم علي اعلي مستوي لاستقبال المحتفلين بأعياد شم النسيم، مؤكدًا أنه تم تجهيز شاطئ العائلات (النادي الاجتماعي سابقًا) بأكثر من 5 آلاف كرسي وشمسية، لافتًا الي تأمين المصطافينوذويهم من خلال نشر فرق الإنقاذ على الشاطئ بأكمله لمراقبة المصيفين والحفاظ علي حياتهم، مؤكدًا علي تواجد سيارة إسعاف على مداراليوم.



وأوضح فؤاد، لـ«الدستور» أن شاطىء العائلات هو أكبر الشواطئ العامة بمدينة الغردقة، حيث يمتد طوله لأكثر من الفي متر تقريبًا، ويسع أكثر من 5 آلاف مواطن ويضم آلاف الاعضاء، كما يستقبل من غير الأعضاء برسم دخول قيمة 50 جنيه التذكرة.