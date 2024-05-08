إقبال كبير من المواطنين لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء بالبحر الأحمر (صور)

تشهد المراكز التكنولوجية بمدن محافظة البحر الأحمر إقبالًا كبيرًا من المواطنين لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء.

ومر اللواء حامد محمد، مستشار محافظ البحر الأحمر لشئون المدن والمديريات بالمرور المفاجئ على مجلس مدينة سفاجا للاطمئنان على جاهزية المركز التكنولوجي لاستقبال المواطنين.

ووجه "حامد" بضرورة تذليل العقبات أمام المواطنين للانتهاء من إجراءات التصالح، مشددًا على ضرورة تعامل الموظفين القائمين على ملف التصالح لتقديم كافة السبل للتيسير، وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة، مؤكدًا على ضرورة توحيد الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتذليل العقبات ولرفع سرعة معدلات الأداء.

يذكر أن القانون الجديد تميز بعمل منظومة إلكترونية متكاملة لتحقيق سرعة الانجاز وحوكمة المنظومة وعمل أبلكيشن للتقدم عن طريق الموبايل للتسهيل على المواطنين.

حيث يأتي ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنفيذًا لتكليفات السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بالتيسير على المواطنين في جميع المحافظات فى ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وتقديم كافة سبل الدعم لهم وفقًا للقانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023.

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