الأربعاء 08 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

انطلاق المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأورام السرطانية بالبحر الأحمر

جانب من أعمال المبادرة
جانب من أعمال المبادرة

تواصل الهيئة العامة للتأمين الصحي بمحافظة البحر الأحمر أعمال المبادرة الرئاسية الشاملة، والتى تستهدف الكشف المبكر عن الأورام السرطانية وتشجيع الإقلاع عن التدخين في ديوان عام المحافظة، حيث تأتي هذه المبادرة في إطار الجهود الرامية لتعزيز الوعي الصحي وتحسين جودة الرعاية الصحية في المنطقة.

واعلن مسئولو المبادرة أنه سيتم على مدار ثلاثة أيام متتالية إجراء استبيان شامل لجميع العاملين في ديوان عام المحافظة، بهدف جمع المعلومات الضرورية لبدء عمليات الكشف المبكر عن الأمراض السرطانية وتقديم برامج الإقلاع عن التدخين، حيث يعكس هذا الاستبيان تفاني الدولة في تقديم الرعاية الصحية الشاملة والوقائية للمجتمع.

إجراء التحاليل اللازمة للكشف المبكر عن الأمراض السرطانية واتخاذ الإجراءات الطبية الملائمة

وكشف مسئولو المبادرة بالبحر الأحمر أنه سيتم إجراء التحاليل اللازمة للكشف المبكر عن الأمراض السرطانية، واتخاذ الإجراءات الطبية الملائمة للحالات المشتبه بها، بهدف تحقيق أقصى فائدة صحية للأفراد والمجتمع بشكل عام.

وتهدف البرامج المخصصة للكشف المبكر إلى تحديد الحالات المشتبه بها في مراحلها المبكرة، مما يسهم في زيادة فرص الشفاء وتقليل العبء الصحي والاقتصادي على المرضى وأسرهم، بالإضافة إلى أن برامج الإقلاع عن التدخين تسعى لتوفير الدعم والمساعدة اللازمة للمدخنين الراغبين في التخلص من هذه العادة الضارة، وبالتالي تحسين جودة حياتهم والحد من انتشار أمراض التدخين المرتبطة بالسرطان وأمراض أخرى.

وفي هذا السياق، أكد اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، في بيان له، على أهمية التشجيع على الكشف المبكر والوقاية من الأمراض السرطانية والتدخين، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تعكس التزام الدولة بتقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية للمجتمع.

الهيئة العامة للتامين الصحي البحر الاحمر الاقلاع عن التدخين الكشف المبكر عن الأورام السرطانية الرعاية الصحية المبادرة الرئاسية

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