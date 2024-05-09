تداول 11 ألف طن بضائع عامة و677 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 11000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 677 شاحنة و750 سيارة، وشملت حركة الواردات 6000 طن بضائع، 375 شاحنة و700 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 5000 طن بضائع، 302 شاحنة و50 سيارة.

يستعد ميناء سفاجا، اليوم، لمغادرة السفينتين الرياض ودليلة، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس وغادرت العبارة أمل، كما شهد ميناء نويبع تداول 4000 طن بضائع و375 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن وهي كوين، بريدج، أور وأيلة، كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لاستقبال السفينة النوي إكسبريس وعلى متنها 590 سيارة بوزن 1180 طن قادمة من جدة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2700 راكب بموانيها.

قادمة من أوروبا.. مرسى علم تستقبل 11 ألف سائح

في سياق آخر، يستعد مطار مرسى علم الدولي، اليوم الخميس، لاستقبال 16 رحلة طيران دولية أوروبية ضمن 162 رحلة يستقبلها المطار خلال الأسبوع الجاري، بداية من السبت الماضي وحتى غدًا الجمعة، وتقوم السلطات المختصة بتطبيق الإجراءات الأمنية والوقائية على الوافدين فور وصولهم المطار.

وتبين من كشوف الرحلات المقرر وصولها على مدار ساعات اليوم وصول 16 رحلة طيران بينها 4 رحلات من التشيك، و4 رحلات من ألمانيا، ورحلتين من سويسرا، ورحلتين داخليتين، ورحلة من هولندا وآخرى من بولندا، ورحلتين من المطارات الإيطالية.

يذكر أن مطار مرسى علم الدولى يستقبل خلال الأسبوع الجارى بداية من السبت الماضي وحتى غدا الجمعة، 162 رحلة طيران أغلبها من دول بولندا وألمانيا والتشيك وهولندا وبلجيكا وإيطاليا وعددا من الدول الأخرى المختلفة.