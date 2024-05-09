الخميس 09 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

تداول 11 ألف طن بضائع عامة و677 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

ميناء سفاجا
ميناء سفاجا

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 11000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 677 شاحنة و750 سيارة، وشملت حركة الواردات 6000 طن بضائع، 375  شاحنة و700 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 5000 طن بضائع، 302 شاحنة و50 سيارة.  

يستعد ميناء سفاجا، اليوم، لمغادرة السفينتين الرياض ودليلة، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس وغادرت العبارة أمل، كما شهد ميناء نويبع تداول 4000 طن بضائع و375 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن وهي كوين، بريدج، أور وأيلة، كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لاستقبال السفينة النوي إكسبريس وعلى متنها 590 سيارة بوزن 1180 طن قادمة من جدة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2700 راكب بموانيها.

قادمة من أوروبا.. مرسى علم تستقبل 11 ألف سائح

في سياق آخر، يستعد مطار مرسى علم الدولي، اليوم الخميس، لاستقبال 16 رحلة طيران دولية أوروبية ضمن 162 رحلة يستقبلها المطار خلال الأسبوع الجاري، بداية من السبت الماضي وحتى غدًا الجمعة، وتقوم السلطات المختصة بتطبيق الإجراءات الأمنية والوقائية على الوافدين فور وصولهم المطار.

وتبين من كشوف الرحلات المقرر وصولها على مدار ساعات اليوم وصول 16 رحلة طيران بينها 4 رحلات من التشيك، و4 رحلات من ألمانيا، ورحلتين من سويسرا، ورحلتين داخليتين، ورحلة من هولندا وآخرى من بولندا، ورحلتين من المطارات الإيطالية.

يذكر أن مطار مرسى علم الدولى يستقبل خلال الأسبوع الجارى بداية من السبت الماضي وحتى غدا الجمعة، 162 رحلة طيران أغلبها من دول بولندا وألمانيا والتشيك وهولندا وبلجيكا وإيطاليا وعددا من الدول الأخرى المختلفة.

موانئ البحر الأحمر حركة الصادرات الواردات أرصفة موانئ ميناء سفاجا ميناء نويبع مرسى علم

مواد متعلقة

إقبال كبير من المواطنين لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء بالبحر الأحمر (صور)

انطلاق المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأورام السرطانية بالبحر الأحمر

"تعليم البحر الأحمر": لم نسجل أى مخالفات أو معوقات فى امتحانات النقل

رنجة وفسيخ بالفنادق.. شواطئ الغردقة كاملة العدد في شم النسيم

الفسيخ يُضفي نكهة مصرية على موائد السياح في الغردقة

إقبال كبير على شواطئ العائلات فى الغردقة بالتزامن مع احتفالات أعياد الربيع

ارتفاع إشغالات فنادق الغردقة للاحتفال بالأعياد (صور)

توافد بعض المواطنين للاحتفال بأعياد القيامة وشم النسيم على شواطئ الغردقة (صور)

الأكثر قراءة

تفاصيل مفزعة في التحقيق مع المتهمين بتعذيب "طفلة الوراق"

اعرف منطقتك.. ننشر مواعيد قطع الكهرباء في الإسكندرية

كواليس قتل فتاة بـ10 طعنات على يد خطيبها في أسيوط

التحقيق في اتهام هاني شاكر بسرقة أغنية "رحماكي"

كارثة بمدرسة في فيصل.. معلمة تشوه وجه طالبة بمياه مغلية (صور)

"Hind’s Hall".. الرابر الأمريكي ماكليمور يشعل حفلا في نيوزيلندا بأغنيته لفلسطين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رئيس الوزراء الأردنى فى القاهرة لترؤس اجتماعات اللجنة العليا الأردنية - المصرية المشتركة

أحمد بهاء الدين شعبان

عَالَمَان وضميران!

محمد العسيري

التصالح فى المبانى.. ما حدش فاهم حاجة

ماجد حبته

مفاوضات القاهرة الصعبة

حسين دعسة

قمة الملك عبدالله والرئيس الأمريكى: إيقاف الحرب ومنع اجتياح رفح.. تنبيه المجتمع الدولى

لواء. محسن الفحام

الأزهر والقضية الفلسطينية

عبدالوهاب داود

عن بؤس الثقافة والمثقفين العرب

ماجد حبته

الجانب الآخر لمعبر رفح!

صور

حرية الصحافة فى الأوبرا: يوم عالمى لصاحبة الجلالة

لحظات حاسمة تحدد مستقبلًا.. امتحانات النقل لطلاب "الإعدادية والثانوية" بمدرسة الزمالك الإعدادية الثانوية بنات

نحو آفاق أوسع.. امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية بمدرسة الزمالك الابتدائية المشتركة

محطة تل أبيب

المزيد

رسائل تهديد وتشريع بالعقوبات.. الكونجرس يواصل إرهاب الجنائية الدولية من أجل نتنياهو

بعد قليل.. نتنياهو يلتقى رئيس المخابرات الأمريكية لبحث صفقة المحتجزين مع حماس

لا أسلحة لعملية رفح.. أمريكا تحرم إسرائيل من 2500 قنبلة