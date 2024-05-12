الأحد 12 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"محميات البحر الأحمر": فريق بحث لفحص ضبع مرقط بمحمية جبل علبة

ضبع مرقط جنوب البحر
ضبع مرقط جنوب البحر الاحمر

تمكَّن أهالي جنوب البحر الأحمر وتحديدًا بمنطقة محمية جبل علبة من رصد ضبع من نوع المرقط، والذي تم رصده لأول مرة، حيث قام الأهالي بقتله بعدما هاجم الأغنام الخاصة بهم خلال الرعي.

وكشف مصدر خاص بمحميات البحر الأحمر، لـ«الدستور»، أن الضبع من نوع مرقط وهو أول مرة يتم رصده في جبال البحر الأحمر ومصر عامة، مؤكدًا أنه سيتم تشكيل فريق بحث للوقوف على الواقعة، وفحص نوع الضبع وسلالته النادرة، مؤكدًا أن الأهالي تمكنوا من قتله من خلال تتبع أثره في الأودية بعد قيامه بالهجوم على أغنام.

يذكر أن محمية جبل علبة تقع جنوب البحر الأحمر وتحديدًا بمنطقة حلايب وشلاتين، حيث تُعد أكبر المحميات الطبيعية، وتأتي كثالث المحميات الطبيعة الواقعة في النطاق الجغرافي لمحافظة البحر الأحمر، وتبلغ مساحتها قرابة 36 ألف كيلو متر مربع.

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جنوب البحر الأحمر ضبع من نوع المرقط البحر الاحمر محمية جبل محمية جبل علبة حلايب وشلاتين المحميات الطبيعية

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