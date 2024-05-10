اعرف منطقتك.. مواعيد ضخ مياه الشرب للمنازل بمدينة الغردقة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة البحر الأحمر، تعديل مواعيد ضخ المياه لبعض مناطق مدينة الغردقة بداية من اليوم الجمعة حتي نهاية الأسبوع المقبل.

وأكدت شركة مياه الشرب بالغردقة، أنه يتم ضخ المياه اليوم الجمعة بمناطق شمال الغردقة وهى "اللؤلؤة والفيروز ومبارك 11 و12 و13 و14 ومنطقة الأمير بن طلال، والانتر ومجاويش ومبارك 6".

المناطق التي يتم ضخ المياه فيها أيام الأحد والاثنين والثلاثاء

كما يتم ضخ المياه يوم الأحد المقبل بمناطق بلوكات الأحياء ومبارك 7 والنجدة والسلام وأبو عشرة والشيخ شحات ومنطقة شارع الحجاز.

كذلك يتم الضخ يوم الاثنين المقبل بمناطق حفر الباطن والتقوى والكوثر وفلفة والهضبة والحلال، ويتم الضخ الثلاثاء المقبل بمناطق المدارس وأبوالعباس والتدريب، كما تم ضخ المياه أمس الخميس بمناطق الوفاء والاستاد والزلزال والقيادات.

وجاءت مواعيد الضخ تعديلا للجدول السابق والذي كان يتم العمل به خلال شهر إبريل لمختلف المناطق بمدينة الغردقة.

للمهندسين.. وظائف شاغرة بمحافظة البحر الأحمر

وفي سياق آخر، أعلنت محافظة البحر الأحمر، عن توافر وظائف جديدة لإدارة الأملاك بالديوان العام، من بينها مهندس استشاري متخصص في الهندسة المدنية لا تقل خبرته عن خمس سنوات كاستشاري، و3 مهندسين على أن يتوافر لدى 2 منهما خبرة لا تقل عن 10 سنوات ويكون أحدهما متخصصا في الهندسة المدنية والآخر في الهندسة المعمارية ومقيدين بنقابة المهندسين.

وأكدت المحافظة فى بيان لها، أنه من المقرر أن يتم إشراك المقبولين بالوظائف في عضوية لجنة نظر التظلمات الخاصة بقانون التصالح رقم 187 سنه 2023.

وأوضحت المحافظة، أنه يتم إرسال الطلبات باسم وكيل أول الوزارة سكرتير عام المحافظة وتسلم باليد بالمركز التكنولوجي بالديوان العام، ويشترط عدم الاشتراك فى لجان البت بالوحدات المحلية للمحافظة.