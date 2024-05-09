مرسى علم تستقبل 11 ألف سائح على متن 16 رحلة طيران اليوم

يستعد مطار مرسي علم الدولي، اليوم الخميس، لاستقبال 16 رحلة طيران دولية أوروبية ضمن 162 رحلة يستقبلها المطار خلال الأسبوع الجاري، بداية من السبت الماضي وحتى غدٍ الجمعة، وتقوم السلطات المختصة بتطبيق الإجراءات الأمنية والوقائية على الوافدين فور وصولهم المطار.

وتبين من كشوف الرحلات المقرر وصولها على مدار ساعات اليوم وصول 11 ألف سائح، على متن 16 رحلة طيران بينها 4 رحلات من التشيك، و4 رحلات من ألمانيا، ورحلتين من سويسرا، ورحلتين داخليتين، ورحلة من هولندا وآخرى من بولندا، ورحلتين من المطارات الإيطالية.

يذكر أن مطار مرسى علم الدولي يستقبل خلال الأسبوع الجاري، بداية من السبت الماضي، وحتى غدٍ الجمعة، 162 رحلة طيران أغلبها مندول بولندا وألمانيا والتشيك وهولندا وبلجيكا وإيطاليا وعددًا من الدول الأخرى المختلفة.