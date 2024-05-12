الأحد 12 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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اليوم.. مرسى علم تستقبل 11 ألف سائح على متن 28 رحلة طيران

مطار مرسي علم
مطار مرسي علم

يستعد مطار مرسى علم الدولي، اليوم الأحد، لاستقبال 28 رحلة طيران دولية أوروبية، تقل على متنها ما يقرب من 11 ألف سائح، من جنسيات مختلفة.

وذلك  ضمن 145 رحلة يستقبلها المطار بداية من أمس السبت، وحتى نهاية الأسبوع الجاري، وتقوم السلطات المختصة بتطبيق الإجراءات الأمنية والوقائية على الوافدين فور وصولهم أرض المهبط.

تفاصيل الرحلات التي يستقبلها مطار مرسى علم اليوم

وأوضحت كشوف رحلات الطيران المقرر وصولها على مدار ساعات اليوم، أنه سيتم وصول 28 رحلة طيران بينها 11 رحلة من المطارات البولندية و6 التشيك و4 رحلات من ألمانيا و3 رحلات من إيطاليا، ورحلة من النمسا وهولندا وبلجيكا والمجر.

يذكر أن مطار مرسى علم الدولى يستقبل خلال الأسبوع الجارى بداية من أمس السبت، وحتى الجمعة المقبل، 145 رحلة طيران أغلبها من دول بولندا وألمانيا والتشيك وهولندا وبلجيكا وإيطاليا، وعدد من الدول الأخرى المختلفة.

تداول 26 ألف طن بضائع عامة و784 شاحنة بموانئ البحر الأحمر
 

في سياق آخر، أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر عن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن، وتم تداول 26000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 784 شاحنة و60 سيارة، وشملت حركة الواردات 6000  طن بضائع، 302  شاحنة و50 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 20000 طن بضائع، 482 شاحنة و10 سيارات. 
ويستعد ميناء سفاجا لاستقبال السفينة الحرية1، بينما تغادر العبارة أمل، فيما استقبل الميناء بالأمس العبارة أمل، وغادرت السفينتان الحرية1 وبوسيدون إكسبريس، كما شهد ميناء نويبع تداول 3350 طن بضائع و310 شاحنات من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن وهي كوين، بريدج، أور وايلة. 

كما شهد ميناء بورتوفيق استقبال السفينة SUN TORIS  على متنها 2100 طن مادة بروبيلين قادمة من الإمارات، وغادرت السفينة HONIEST 1، وعلى متنها 10000 طن دقيق تصدير إلى اليمن، والسفينة النوي إكسبريس متجهة إلى جدة، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1200 راكب بموانئها.

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