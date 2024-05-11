قادمين من أوروبا.. فنادق مرسى علم تستقبل 13 ألف سائح اليوم السبت

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، على مدار ساعات اليوم السبت، 37 رحلة طيران دولية أوروبية، تقل على متنها ما يقرب من 13 ألف سائح، من جنسيات مختلفة ضمن 145 رحلة يستقبلها المطار بداية من اليوم السبت، وحتى نهاية الأسبوع.

وتبين من كشوف الرحلات المقرر وصولها على مدار ساعات اليوم، وصول 37 رحلة طيران بينها 14 رحلة من المطارات البولندية، و8 رحلات من التشيك، و3 رحلات من ألمانيا، و6 من إيطاليا، ورحلة من كل من النمسا وهولندا وبلجيكا والمجر، ورحلة داخلية.

فنادق البحر الأحمر تستعد لموسم الصيف

من جهته؛ قال عاطف عثمان، مدير عام أحد الفنادق السياحية الكبري بالبحر الأحمر، إن مسئولي القطاع السياحي بالبحر الأحمر يعملون من خلال رؤية شاملة لبدء موسم سياحي صيفي قوي، وذلك من خلال استعدادات مكثفة، لافتًا إلى أنه هناك فنادق استطاعت أن ترفع من مستوي خدماتها المقدمة لنزلائها من خلال تدريب العاملين بها وتطوير وتجديد شامل، بجانب حملات الدعاية الكبري التي تقوم بها وزارة السياحة والآثار.

ولفت إلى أن هناك أسواقا سياحية وجنسيات لم تكن ضمن خريطة السياحة الوافدة لمصر، ولكن هناك جهود كبيرة ودعم حكومي من مختلف القطاعات المختصة بالقطاع السياحي ساهمت في فتح أسواق جديدة.

ونوه بأن مدن الغردقة ومرسى علم أصبحت وجهة للسياحة الداخلية، والتي باتت رقمًا مهمًا في السياحة الوافدة للمدن الساحلية، لافتًا إلى أن هناك مناطق سياحية لا يعرف الكثيرون عنها شيئًا.