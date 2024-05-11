السبت 11 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

قادمين من أوروبا.. فنادق مرسى علم تستقبل 13 ألف سائح اليوم السبت

فنادق مرسي علم
فنادق مرسي علم

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، على مدار ساعات اليوم السبت، 37 رحلة طيران دولية أوروبية، تقل على متنها ما يقرب من 13 ألف سائح، من جنسيات مختلفة ضمن 145 رحلة يستقبلها المطار بداية من اليوم السبت، وحتى نهاية الأسبوع.

وتبين من كشوف الرحلات المقرر وصولها على مدار ساعات اليوم، وصول 37 رحلة طيران بينها 14 رحلة من المطارات البولندية، و8 رحلات من التشيك، و3 رحلات من ألمانيا، و6 من إيطاليا، ورحلة من كل من النمسا وهولندا وبلجيكا والمجر، ورحلة داخلية.

فنادق البحر الأحمر تستعد لموسم الصيف

من جهته؛ قال عاطف عثمان، مدير عام أحد الفنادق السياحية الكبري بالبحر الأحمر، إن مسئولي القطاع السياحي بالبحر الأحمر يعملون من خلال رؤية شاملة لبدء موسم سياحي صيفي قوي، وذلك من خلال استعدادات مكثفة، لافتًا إلى أنه هناك فنادق استطاعت أن ترفع من مستوي خدماتها المقدمة لنزلائها من خلال تدريب العاملين بها وتطوير وتجديد شامل، بجانب حملات الدعاية الكبري التي تقوم بها وزارة السياحة والآثار.

ولفت إلى أن هناك أسواقا سياحية وجنسيات لم تكن ضمن خريطة السياحة الوافدة لمصر، ولكن هناك جهود كبيرة ودعم حكومي من مختلف القطاعات المختصة بالقطاع السياحي ساهمت في فتح أسواق  جديدة.

ونوه بأن مدن الغردقة ومرسى علم أصبحت وجهة للسياحة الداخلية، والتي باتت رقمًا مهمًا في السياحة الوافدة للمدن الساحلية، لافتًا إلى أن هناك مناطق سياحية لا يعرف الكثيرون عنها شيئًا.

مطار مرسى علم طيران مطار فنادق البحر الأحمر موسم سياحي فنادق الغردقة

مواد متعلقة

اعرف منطقتك.. مواعيد ضخ مياه الشرب للمنازل بمدينة الغردقة

تجديد المباني وتدريب العاملين.. فنادق البحر الأحمر تستعد لموسم السياحة الصيفية

تداول 11 ألف طن بضائع عامة و677 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

مرسى علم تستقبل 11 ألف سائح على متن 16 رحلة طيران اليوم

إقبال كبير من المواطنين لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء بالبحر الأحمر (صور)

انطلاق المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأورام السرطانية بالبحر الأحمر

"تعليم البحر الأحمر": لم نسجل أى مخالفات أو معوقات فى امتحانات النقل

رنجة وفسيخ بالفنادق.. شواطئ الغردقة كاملة العدد في شم النسيم

الأكثر قراءة

أسعار السلع الأساسية فى مصر اليوم 11 مايو 2024.. استقرار فى بعضها

عاجل| موقف كولر من رحيل محمد الشناوى عن الأهلى خلال الميركاتو الصيفى

"محدش يجرب مصر" يتصدر "إكس".. ومغردون: الجيش قادر وجاهز

الصور الأولى لحادث دهس نقل ثقيل لعدد من السيارات على الدائرى

بالأسماء.. مصرع وإصابة 14 فى حادث تصادم بالطريق الدائرى

يوسف زيدان نافيًا ومكذبًا: تكوين ليست مبنى يمكن إغلاقه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

من النكبة إلى طوفان الأقصى

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «1»

سارة شريف

التاريخ أخبرنا كيف تنتهى الحروب

ماجد حبته

توريط هاريسون فورد!

د. محمد عفيفي

مسرح ستوديو ناصيبيان

محمد عبدالعزيز

العبوا غيرها.. فنحن نعرف عدونا

ماجد حبته

تصويت أممى بلا جدوى!

عبد الرحيم طايع

هلع استرازينيكا

صور

وزير الرياضة ومحافظ الإسكندرية يشهدان افتتاح فعاليات بطولة الجمهورية للفروسية بنادي سموحة

انطلاق فعاليات هاف مارثون مدينتي بمشاركة 3000 مشارك من 55 جنسية

جنازة والدة الفنانة يسرا اللوزى

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يستعد لشن غارة عسكرية على "جباليا" فى شمال غزة

مسئولان إسرائيليان: السنوار موجود داخل أنفاق خان يونس وليس فى "رفح"

أماكن محدودة.. كيف ستصل المساعدات إلى غزة بعد توقف المعابر؟