تداول 15 ألف طن و806 شاحنات بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 6 سفن وتم تداول 15000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 806 شاحنات و669 سيارة حيث شملت حركة الواردات 6500 طن بضائع، 291 شاحنة و646 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 8500 طن بضائع، 515 شاحنة و23 سيارة.



حيث تغادر ميناء سفاجا اليوم السفينة الحرية بينما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهى الحرية، الحرية2 وبوسيدون اكسبريس وغادرت العبارة أمل، كما تم تداول 5600 طن بضائع و400 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن وهي بريدج، كوين نفرتيتى، آور وآيلة، وتغادر ميناء بورتوفيق السفينة SEA WAVE وعلى متنها 415 سيارة بوزن 830 طن قادمة من جدة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1480 راكب بموانيها.

في سياق آخر يستقبل مطار مرسي علم الدولي علي مدار ساعات اليوم الاثنين، 13 رحلة طيران دولية أوروبية، تقل على متنها ما يقرب من 10 آلاف سائح ،زمن جنسيات مختلفة ضمن 145 رحلة يستقبلها المطار بداية من السبت الماضي وحتى نهاية الأسبوع الجاري، حيث تقوم السلطات المختصة بتطبيق الإجراءات الأمنية والوقائية على الوافدين فور وصولهم أرض المهبط.

وتبين من كشوف الرحلات المقرر وصولها على مدار ساعات اليوم، وصول 13 رحلة طيران بينها 3 رحلات من المطارات البولندية ورحلتين من التشيك و3 رحلات من ألمانيا وورحلة إيطاليا، ورحلة من كل من النمسا.



