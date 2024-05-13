الإثنين 13 مايو 2024
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محافظات

رئيس جنوب الغردقة يعقد لقاءً مفتوحًا مع المواطنين

صورة من الحدث
صورة من الحدث

عقد اللواء أحمد مهدي، رئيس حي جنوب الغردقة، اليوم الإثنين، لقاءً مفتوحًا مع المواطنين بنطاق حي جنوب الغردقة، لبحث مشاكلهم ومطالبهم، والبحث عن الحلول والعمل على تنفيذها، في أسرع وقت ممكن، في إطار القانون واللوائح والمتاح من إمكانات لذلك، في حضور المختصين بالحي.

وأكد رئيس حي جنوب الغردقة أن لقاء المواطنين يتم بشكل دوري للاستماع إلى شكواهم، والاستجابة السريعة لمطالبهم وتبسيط الإجراءات المتعلقة بمعاملاتهم، في ظل ما تسمح به اللوائح والقانون، قائلا إنه أصدر تعليماته إلى الموظفين بالحي بضرورة الاهتمام بالخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على حل الشكاوى المقدمة منهم وتلافي أسبابها، وسرعة الرد عليها وحلها، ما يحقق التخفيف عن المواطنين وإنجاز المعاملات الخاصة بهم دون إهدار وقت أو جهد.

وأضاف مهدي  في بيانه، أن الحي يسعى إلى الارتقاء بمستوى الخدمات التي يقدمها  للمواطنين والرد بشكل أسرع وأدق عليها، حيث يتم تلقى الشكاوي وفحصها وتوجيه جميع الشكاوى والرد عليها، وحلها أولًا بأول، مشيرًا إلى أن هناك متابعة يومية لشكاوى المواطنين، وأن الحي لا يدخر جهدا في حلها، لافتا إلى أن هناك تعليمات من اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر بتسهيل تعاملات المواطنين والعمل علي حل مشاكلهم وتسهيل تعاملاتهم في الخدمات المقدمة لهم.

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الغردقة جنوب الغردقة البحر الاحمر المواطنين القانون الخدمات

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