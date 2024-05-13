الإثنين 13 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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قوافل "حياة كريمة" الطبية تواصل تقديم خدماتها المجانية جنوب البحر الأحمر

قوافل حياة كريمة
قوافل حياة كريمة الطبية

تبدأ القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة عملها اليوم الإثنين، وذلك بالكشف الطبى على أهالي قرية أبورماد التابعة لمدينة حلايب جنوب البحر الأحمر، حيث تجرى الكشف الطبى وصرف العلاج والأشعة والتحاليل مجانًا، وتستمر فيها يومي الإثنين والثلاثاء.

 

وبدأت القوافل العلاجية عملها بالبحر الأحمر خلال الشهر الجارى الأحد قبل الماضى، بقرية أبوالحسن الشاذلى، وقضت فيها 4 أيام حتى الأربعاء الماضي، واستكملت أعمالها الخميس الماضى بقرى مدينة الشلاتين وقضت فيها أيضًا يومي الخميس الجمعة وتحديدًا بقرى مرسى حميرة وأدلديت.

 

وتوجهت السبت الماضى القوافل ناحية الجنوب حيث مدينة حلايب، وقضت فى مدينة حلايب يومي السبت وأمس الأحد، وانتقلت اليوم إلى قرية أبورماد وتقضي فيها اليوم وغدًا الثلاثاء.

 

وتعود القوافل مرة أخرى باتجاه الشمال حيث مدينة مرسى علم وتقضى فيها يومى الأربعاء والخميس المقبلين الموافقين 15 و16 من مايو، وتختتم أعمالها بقرية أم الحويطات بسفاجا.

 

ويشارك فى القوافل العلاجية لمبادرة حياة كريمة عدة تخصصات مختلفة، حيث يتم صرف العلاج وإجراء التحاليل والفحوصات والأشعة والكشف مجانًا والنقل إلى المستشفيات.

القوافل العلاجية حياة كريمه البحر الاحمر حلايب المستشفيات مرسى علم

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