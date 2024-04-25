الخميس 25 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

توريد 15825 طن قمح لشون وصوامع البحيرة حتى صباح اليوم

محافظة البحيرة خلال
محافظة البحيرة خلال جولته

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة استمرار توريد محصول القمح لموسم 2024، والتزام المحافظة بتنفيذ تكليفات رئيس مجلس الوزراء للوصول إلى الكميات المستهدفة وتذليل أي تحديات أو معوقات في هذا الشأن، مع تقديم كافة الإجراءات والتيسيرات للمزارعين والموردين لتعزيز نسب التوريد وتحقيق المستهدف، مع القيام بسرعه صرف جميع المبالغ المالية للموردين. 

توريد القمح لشون وصوامع محافظة البحيرة 

كما أشارت نائب محافظ البحيرة إلى أن إجمالي ما تم توريده حتى صباح اليوم لشون وصوامع المحافظة بلغ 15825 طن من محصول القمح لموسم حصاد 2024،  من إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح لهذا العام والتي تبلغ 290089 فدان وذلك من خلال 37 مركز تجميع بالمحافظة،مؤكدة إنه تم تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة لتحديد نوعية الأقماح الموردة وضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم،  مع استمرار متابعة كافة التقارير الخاصة بأعمال التوريد من غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة من خلال التواصل مع الغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية وذلك لمتابعة الكميات التي يتم توريدها من محصول القمح يوميًا بالصوامع والشون على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

ووجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بضرورة تقديم كافة الإجراءات والتيسيرات للمزارعين والموردين لتعزيز نسب التوريد وتحقيق المستهدف هذا العام  نظرًا لأهمية محصول القمح كمحصول إستراتيجي مهم.

حملات توعية لموردين القمح فى البحيرة

وأشارت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة إلى ضرورة تكثيف حملات التوعية لموردين بكافة سبل الدعم المقدمة من الدولة وتحفيزهم لعمليات التوريد وفقا لقرار مجلس الوزراء بمنح حافز إضافي لتوريد القمح من المزارعين، ليصل سعر الإردب إلى 2000 جنيه نقاوة 23.5 قيراط، و1950 جنيها نقاوة 23 قيراط و1900 جنيه نقاوة 22.5 لموسم العام الحالى.

توريد القمح محافظة البحيرة شون وصوامع البحيرة نهال بلبع القمح

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